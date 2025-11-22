Pořádně šťavnaté fotky! Zrádkyně Nicol Šáchová se svlékla pro pánský magazín
22. 11. 2025 – 6:00 | Magazín | Jiří Rilke
Nabídka od prestižního magazínu se zkrátka a dobře neodmítá.
Fanoušci svůdné vítězky první řady zrádců Nicole Šáchové mohou zahlásit zteč na trafiky a veškeré ostatní prodejce tištěných periodik.
Nicole se totiž stala titulní tváří a hvězdou prosincového čísla. Zrádná playmate nafotila sérii na bílých útesech kyperského pobřeží a za objektivem kouzlil fotograf Petr Mihle.
„Playboy byl pro mě sen. Je to symbol svobody a ženské energie. Chtěla jsem ukázat, že i rozum může být sexy. A den na setu? Byl to nádherný zážitek – moře, slunce, skvělý tým a atmosféra, ve které jsem se cítila naprosto sama sebou,“ chválila si Nicole.
„Nicole má vzácnou schopnost zaujmout před kamerou bez potřeby dramatických efektů. Je výrazná, inteligentní a autentická. Chtěli jsme ukázat ženu, jejíž osobnost sama o sobě tvoří nejvýraznější prvek celého pictorialu,“ dodal ředitel obsahu a značky Playboy Czech Republic Ján Bulka.
„Jsem člověk, který si úplně nevěří, co se týká mého těla. Ale tady jsem si připadala opravdu krásná,“ uvedla trochu kuriózně influencerka.
Hlavní bude ale nejspíš svoboda: „Řekla bych, že jsem moderní žena. Mám ráda svobodu a nikoliv, když mě někdo omezuje, a mám radost, když se můžu žensky prezentovat – ať cudně, nebo necudně,“ sdělila pro Primu.
Ať už svoboda, oslava ženskosti, blyštivá prestiž nebo prostě jen sexy kalkul, jak zvýšit influencerský dosah, na výsledek bude téměř určitě radost pohledět. Posuďte sami:
Zobrazit příspěvek na Instagramu