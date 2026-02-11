Dnes je středa 11. února 2026., Svátek má Božena
Pořád se trápí. Arabela Nagyová popsala, jak na tom doopravdy je Dáda Patrasová

11. 2. 2026 – 10:00 | Magazín | Jana Strážníková

Pořád se trápí. Arabela Nagyová popsala, jak na tom doopravdy je Dáda Patrasová
zdroj: Profimedia.cz
Milovaná herečka se stále pere s bolestí a její blízká přítelkyně by jí ráda pomohla.

Představitelky dvou ikonických postav v legendárním seriálu Arabela zůstaly přítelkyněmi po celý zbytek života. Titulní princeznu Arabelu hrála Jana Nagyová, svůdné princezně Xenii zas nezapomenutelným způsobem vdechla život slavná Dáda Patrasová.

Právě Dáda by ale nyní naopak onen dech života potřebovala. Jak totiž Nagyová prozradila v rozhovoru pro eXtra.cz, její milovaná kamarádka se stále topí v bolesti po ztrátě dcery Aničky, která odešla před necelým rokem.

„Ještě před pár dny jsme si psaly,“ svěřila se Arabela.

„Já o tom nerada mluvím. Ta bolest, kterou prožívá, ještě chvilku potrvá a není to tak, že ty starosti hned hodí za hlavu, takhle to nefunguje. Takže nechme jí ještě chvíli čas,“ uvedla.

patrasova 8
Magazín
Slíbila to Arabele! Dáda Patrasová konečně zase mezi lidmi: Smích, slzy i vzpomínky na Aničku

Nagyová se prakticky celou dobu snaží Dádě jen pomoci, za což jí právem náleží uctivá poklona. Vzpomeňme například, jak kamarádce nabízela útočiště ve Švýcarsku, kde s manželem běžně žije, krátce po zmiňované tragédii.

Dáda se odvážně snaží trochu vrátit do života: Nedávno se například objevila v pořadu Aleše Cibulky. Krvácející rána na duši se ale pochopitelně hojí jen velmi pomalu a za každou nabídnutou pomocnou ruku je potřeba děkovat, ať už přijde v jakékoliv podobě.

„Vím, že to nikdy nepřebolí, to se nedáMyslím na Andulku denně,“ přiznala Dáda se slzami v očích právě u Aleše Cibulky.

„Dádo, jsem tu pro tebe a ty to víš,“ reagovala hned Nagyová, která se pořadu také účastnila.

