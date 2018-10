Popularita německé vládní koalice padá, oblibu získávají Zelení

Ministerstvo zemědělství (MZe) navrhuje úplný zákaz vystupování a drezury zvířat v cirkusech . Obsahuje to novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, jež prošla meziresortním připomínkovým řízením. MZe v současnosti vypořádává připomínky, po čemž bude stanoveno přechodné období a konkrétní podmínky zákazu, uvedl v pátek úřad.

Výkonný výbor KSČM nevyzval předsedu Vojtěcha Filipa, aby kvůli výsledkům strany v posledních volbách rezignoval. Filip to řekl po pátečním jednání výboru. Odmítl i možnost mimořádného sjezdu strany. Ani na sobotním ústředním výboru strany nehodlá požádat o důvěru, jak to má v úmyslu vicepremiér a šéf ČSSD Jan Hamáček na souběžném zasedání ČSSD

14:31