Poprvé v historii. Mistři světa si z MS 2026 odvezou nejen pohár, ale i něco, co fotbal ještě nezažil
17. 7. 2026 – 16:00 | Zpravodajství | Boris Staněk
Fotbalové mistrovství světa čeká historická novinka. Kromě ikonického zlatého poháru a medailí si vítězové šampionátu v roce 2026 odvezou také mistrovské prsteny. FIFA je udělí vůbec poprvé v 96leté historii turnaje a inspiraci našla v amerických sportech, kde jsou šampionátské prsteny tradiční součástí oslav titulů.
Zlatý pohár zůstává hlavní odměnou. Prsten bude novou osobní památkou na titul
Dosud si fotbaloví mistři světa odnášeli především slavnou trofej FIFA World Cup a zlaté medaile. Nově však každý člen vítězného týmu získá i vlastní prsten, který bude představovat osobní připomínku největšího úspěchu kariéry.
Podle dostupných informací vznikne 2 026 očíslovaných prstenů. Pouze 30 z nich bude určeno hráčům a členům realizačního týmu vítězné reprezentace. Zbylých 1 FIFA nabídne fanouškům jako limitovanou sběratelskou edici. Každý prsten bude individuálně očíslovaný a přizpůsobený vítěznému týmu.
Inspirace přišla z Ameriky
Mistrovské prsteny jsou desítky let symbolem vítězství v zámořských soutěžích, jako jsou NBA, NFL, NHL nebo MLB. Právě proto mnoho fanoušků spojuje jejich zavedení s tím, že letošní světový šampionát pořádají Spojené státy, Kanada a Mexiko a Stadion New York New Jersey.
Fanoušci se rozdělili na dva tábory
Zatímco někteří novinku vítají jako originální osobní ocenění pro mistry světa, jiní ji považují za zbytečné přebírání amerických tradic.
Na sociálních sítích se okamžitě objevily desítky reakcí. Jedni tvrdí, že prsten je krásnou památkou, kterou si hráči mohou ponechat celý život. Druzí namítají, že fotbalu vždy stačil pohár a medaile a další trofeje jen zbytečně mění tradice.
Koupit si ho bude moci téměř každý
Na rozdíl od poháru, který zůstává výhradně symbolem vítězů, budou mít fanoušci možnost pořídit si vlastní limitovanou edici. FIFA zatím nezveřejnila cenu ani datum zahájení prodeje, potvrdila ale, že půjde o oficiální licencovaný sběratelský předmět.
Začátek nové tradice?
Zda se mistrovské prsteny stanou trvalou součástí světových šampionátů, zatím není jasné. Jisté ale je, že vítězové MS 2026 budou první reprezentací v historii, která kromě poháru zvedne nad hlavu i zcela nový symbol světového fotbalového triumfu.