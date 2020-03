Ponožková výzva pomáhá lidem s Downovým syndromem

MAGAZÍN GALERIE - Magazín autor: Petr Sobol

Statistiky tvrdí, že se v České republice ročně rodí okolo padesáti dětí s Downovým syndromem. Odhaduje se tak, že v současnosti u nás žijí zhruba dva až tři tisíce lidí, kteří s tímto jedním chromozomem navíc bojují. S osvětou jim pomáhají i ponožky.

Napadlo vás někdy, co by ponožky mohly mít společného s Downovým syndromem? Když dáte dvě ponožky patami k sobě, tak svým tvarem připomínají 21. chromozom, který mají lidé s tímto syndromem navíc. Nemají ho tak v páru, ale v trojici. Právě proto před lety vznikla myšlenka na založení takzvané Ponožkové výzvy, která pomáhá zvýšit povědomí o Downově syndromu, jehož světový den připadá na 21. března.

"Snažíme se veřejnosti představit, jak se lidem s jedním chromozomem navíc žije," říká Monika Melzerová, místopředsedkyně společnosti DownSyndromCZ, kterou v roce 1996 založila malá, asi dvacetičlenná skupinka rodičů. Z té se během let stala organizace sdružující přes tři stovky rodin z celé republiky. "Věnujeme se primárně podpoře rodin v domácí péči. Dnes už se to netýká jen dětí, ale i dospělých. Nejstarším dětem z roku 1996 dnes táhne na padesát let, jejich rodiče jsou o to starší, a tak péči přebírají sourozenci a další příbuzní," dodala Melzerová.

Jak je vnímá veřejnost?

Pohled veřejnosti na osoby s Downovým syndromem se různí. "Je pro vás přijatelná myšlenka, že s vámi bude pracovat člověk s mentálním postižením? Půjdete do kavárny, kde bude takový člověk pracovat? Bude vám vadit, že má vaše dítě takového spolužáka? Dokážete akceptovat, že tito lidé mají stejná práva jako my? Až si všichni odpovíme 'a proč se na to ptáš, vždyť je to normální', tak na ně bude společnost pohlížet normálně," říká Monika Melzerová.

Pokud budeme osoby s Downovým syndromem prezentovat jako věčně usměvavé, šťastné a vše objímající děti, tak je tak společnost bude vnímat. "Pokud je však budeme prezentovat jako postižené chudáky, tak to taky není správné. Pravda je, že jsou to lidé s určitým problémem v mentální oblasti. Někdy větším, někdy menším," doplnila.

Tak či tak, vždy to budou lidé, kteří ve svém životě potřebují podporu spojenou s potřebami konkrétního člověka. "I děti s Downovým syndromem chodí do školky i do školy a hledají si zaměstnání. Také dospělí lidé mají své potřeby a přání, přiměřené svému mentálnímu vývoji a tomu, co jim okolí dovolí chtít," řekla Melzerová.

Kampaň expanduje do dalších zemí

Cílem Světového dne Downova syndromu, který OSN oficiálně vyhlásila v roce 2011, tak není pouze změnit pohled na osoby s tímto mentálním postižením, ale také jim umožnit plnohodnotný život, který jim přinese vlastní radosti i starosti. "Záleží jen na nás, jestli umíme akceptovat jejich jinakost," doplnila Melzerová.

Na jistou odlišnost upozorňuje také Ponožková výzva, která je s tímto mezinárodním dnem úzce spojena. "Minulý rok se do ní zapojilo více než čtyři tisíce lidí v Česku a na Slovensku," říká Jana Hrubcová ze společnosti Dedoles, která u nás Ponožkovou výzvu organizuje. Společnost je známá tím, že vyrábí veselé ponožky, přičemž jeden pár vždy tvoří dva rozdílné kusy. "Každá ponožka je jiná, ale spolu tvoří dokonalý pár. Proto pro nás bylo přirozené, že jsme před třemi lety tuto výzvu začali podporovat," dodala.

Letos se kampaň rozšíří do více než deseti zemí, a budou se tak do ní moct zapojit lidé z Německa, Chorvatska, Polska či Bulharska. "Chceme pomoct k tomu, aby lidé prolomili ledy, přestali mít strach z neznámého, odstranili své bariéry a předsudky," uvedla Hrubcová.

Zapojit se může každý. Stačí jen, když si 21. března oblékne dvě rozdílné ponožky, udělá si fotku a společně s hashtagem #PonozkovaVyzva ji nahraje na sociální sítě. Možná jste doteď ani nevěděli, jak moc je fajn, když se vám doma sejdou dvě ponožky, které spolu nemají na první pohled nic společného…