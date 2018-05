Pondělní násilí v Gaze má 58 obětí. USA ale zabránily jeho vyšetřování

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Pondělní oslavy sedmdesátého výročí založení státu Izrael skončil masakrem, když izraelští vojáci zabili při potírání protestů v Pásmu Gazy desítky Palestinců a více než 2770 jich zranili. Mezi mrtvými byla i osmiměsíční holčička, která se nadýchala slzného plynu. Násilnosti měly být na základě výzvy Rady bezpečnosti OSN nezávisle vyšetřeny, ale Spojené státy tuto výzvu zablokovaly.

Dnes si Palestinci připomínají nakbu (katastrofu), což je termín, kterým označují události po vzniku Izraele, kdy během první arabsko-izraelské války v roce 1948 z nového státu uprchly nebo byly vyhnány statisíce Palestinců.

Pondělí bylo dnem s největším počtem obětí od války mezi radikálním palestinským hnutím Hamás a židovským státem v roce 2014. Palestinci v Gaze manifestují od konce března za konec blokády enklávy a za možnost vrátit se na území, která byla dříve domovem jejich předků, ale které se teď nacházejí v Izraeli. Protesty se dosud většinou konaly v pátek. Ty pondělní byly uspořádány mimo jiné v souvislosti s otevřením amerického velvyslanectví v Jeruzalémě.

Izrael obviňuje hnutí Hamás

Někteří palestinští demonstranti házeli kameny a zapalovali pneumatiky. Podle izraelské armády mezi nimi bylo několik radikálů, kteří se pokusili odpálit výbušninu, ale které zneškodnily izraelské bezpečnostní složky. Izraelští vojáci stříleli na Palestince, kteří se příliš přiblížili k hraničnímu plotu. Izraelská letadla před protesty rozhazovala letáky, které Palestince varovaly, aby k hranici nechodili.

Izrael se stal terčem mezinárodní kritiky za používání ostrých nábojů při střelbě na palestinské demonstranty. Premiér Benjamin Netanjahu kroky izraelské armády ale brání s tím, že Izrael musí chránit své hranice. Ze zneužívání protestů k vlastním účelům izraelská vláda viní radikální hnutí Hamás, které v Gaze vládne.

Zablokované nezávislé vyšetření

Mezi členy Rady bezpečnosti OSN koloval v pondělí návrh společného prohlášení k násilí na hranici Izraele a Pásma Gazy, ve kterém byla obsažena i výzva k "nezávislému a transparentnímu" vyšetření střetů. Podle diplomatických zdrojů agentur AFP a DPA ale přijetí tohoto prohlášení zablokovaly Spojené státy.

Rada bezpečnosti OSN by se dnes měla na žádost Kuvajtu mimořádně sejít kvůli situaci, která nastala v souvislosti s pondělním přesunutím velvyslanectví Spojených států z Tel Avivu do Jeruzaléma. Vyslechnout by si RB měla mimo jiné koordinátora OSN pro izraelsko-palestinský mírový proces Nikolaje Mladenova.

Bílý dům v pondělí uvedl, že zodpovědnost za smrt více než pěti desítek lidí nese hnutí Hamás, které v Pásmu Gazy vládne. Podle mluvčího Raje Shaha proto není nutné vyzývat Izrael ke zdrženlivosti.