Polyworking dobývá kariérní svět: Ale pozor! Vyhoření na vás může přijít dřív, než čekáte

21. 8. 2025 – 15:00 | Magazín | Žanet Ka

zdroj: ChatGPT
Mít jednu profesi už dnes nestačí. Nová generace kombinuje několik oborů zároveň. Přes den inženýr, večer malíř, o víkendu designér. Trend zvaný polyworking slibuje pestřejší život a možnost seberealizace, ale skrývá i past neustálého přepínání, stresu a riziko vyhoření. Proč je tak lákavý a co všechno obnáší?

Co je to vlastně polyworking?

Polyworker je člověk, který vědomě kombinuje více profesí. Nejde ale o drobné přivýdělky v rámci jednoho oboru, jako například učitel, který po večerech doučuje. Skutečný polyworker přeskakuje mezi rozdílnými světy: ráno floristka, odpoledne IT specialistka. Takové přepínání vyžaduje nejen znalosti, ale i velkou dávku psychické pružnosti.

Typické rysy polypracovníků?

  • Flexibilita a adaptace- dokáží rychle přeladit z jedné role do druhé.
  • Tvořivost- čerpají inspiraci z různých oborů a propojují nespojitelné.
  • Disciplína a time management- bez plánování by chaos převládl.
  • Komunikační schopnosti- musejí zvládnout různé týmy i klienty.
  • Odolnost vůči stresu- multitasking není jen výzva, ale i tlak.

Proč je polyworking tak populární?

Pandemie v roce 2020 se stala zlomovým okamžikem. Najednou se ukázalo, že práce z domova a digitální nástroje otevírají nové možnosti. Lidé si přivydělávali online, rekvalifikovali se díky kurzům a zjistili, že nemusí mít jen jednu profesní identitu.

Ekonomický tlak hrál velkou roli, jeden příjem často nestačil. Ale také psychologický faktor: mladší generace touží po změnách, nechtějí ustrnout v jedné profesi celý život. Polyworking jim připadá jako odpověď na otázku „Jak se nezaseknout v rutině?“.

Hlasy polypracovníků

Mark, 30 let, inženýr a malíř:„Ve dne stojím u strojů, večer u plátna. Malování mi dává to, co továrna nikdy nemohla- svobodu. A překvapivě i příjem. Díky kombinaci obojího se cítím vyrovnaný.“

Anastasia, 28 let, bývalá asistentka, dnes designérka:„Nejdřív to bylo peklo- kancelář přes den, návrhy po nocích. Ale právě to období mi ukázalo, že když opravdu chcete, dokážete se překlopit do nové profese. Díky covidu jsem získala čas a dnes jsem v agentuře na plný úvazek.“

Psychologické pozadí trendu

Psycholožka Maria Zajcevová vidí za popularitou polyworkingu čtyři hlavní faktory:

  • Technologie- umožňují rychlejší práci a snadnější přepínání.
  • Ekonomické tlaky- jeden plat často nestačí.
  • Móda multitaskingu- lidé si myslí, že „víc je víc“, ale někdy je to jen chaos.
  • Klipové myšlení generace Z- obtížně se soustředí na jednu věc.

Výhody polyworkingu

  • Pestrost- člověk nezamrzne v rutině.
  • Rozvoj- různé zkušenosti se vzájemně obohacují.
  • Seberealizace- práce se stává zároveň koníčkem.
  • Flexibilita- není závislost na jediném příjmu.

Stinné stránky a rizika

  • Vyhoření- neustálý výkon bez odpočinku.
  • Pocit prázdnoty- mnoho rolí, ale málo opravdové hloubky.
  • Psychosomatické obtíže- tělo si jednou řekne dost.
  • Neuzavřené „gestalty“- rozjeté projekty zůstávají nedokončené.

Polyworking jako fáze, ne cíl

Polyworking nemusí být konečná stanice, ale spíše přechodná fáze kariérního rozvoje. Někomu pomůže objevit opravdové povolání, jinému poskytne stabilitu i radost zároveň. Klíčové je ale hlídat hranici- aby se z rozmanitosti nestal chaos a ze svobody vězení povinností.

Polyworking je jako jízda na několika kolech najednou. Může to být vzrušující, ale musíte vědět, kdy zpomalit a sesednout. Jinak hrozí, že místo svobody získáte jen únavu a pocit, že nikde nejste doopravdy doma.

Tipy, jak zvládnout polyworking bez vyhoření

  • Plánujte realisticky- nenechte se zlákat tím, že zvládnete všechno. Určete si maximum hodin i počet projektů.
  • Oddělujte role- když přecházíte z jedné práce do druhé, dejte si krátký rituál (procházka, hudba, změna prostředí). Pomůže přeladit mozek.
  • Mějte jasné priority- některé činnosti vám vydělají peníze, jiné přinesou radost. Je důležité vědět, co je co.
  • Nepodceňujte odpočinek- polyworking není závod, ale maraton. Spánek, volno a pohyb jsou nutnou investicí.
  • Pravidelně bilancujte- zeptejte se sami sebe: kam mě tahle kombinace posouvá? Pokud cítíte stagnaci nebo chaos, možná je čas něco pustit.
  • Nebojte se říct „ne“- odmítnutí další zakázky není prohra, ale ochrana vaší energie.
