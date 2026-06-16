Polský soud umístil do vazby patoložku, na jejíž zahradě se našly lidské plody
16. 6. 2026 – 10:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Polský soud umístil do vazby sedmapadesátiletou patoložku poté, co se na zahradě jejího bývalého domu našlo 34 lidských plodů.
Vyplývá to z dnešních zpráv agentur AFP a PAP. Lékařka, kterou média identifikovala jako Magdalenu H., je podezřelá z toho, že těla nenarozených dětí použila k pokusům, píše AFP.
Případ vyvolal v tradičně katolickém Polsku pobouření. Řada lidí se ptá, jak se zdravotnici podařilo dostat k lidským plodům, když v zemi platí jedny z nejpřísnějších zákonů o interrupci v Evropě, píše AFP. Podle prokuratury zatím neexistují důkazy o tom, že by lékařka prováděla nelegální potraty.
Úřady patoložku obvinily ze znesvěcování mrtvol, nesprávného nakládání se zdravotnickým odpadem a ponechání nebezpečných materiálů na nepovoleném místě. Podle agentury PAP jí hrozí až 12 let vězení a doživotní zákaz lékařské praxe.
Polské úřady minulý týden zjistily, že během stavebních prací na pozemku bývalého domu lékařky ve městě Lutoryž na jihovýchodě země se našel zdravotnický odpad včetně mikroskopických sklíček. Při detailní prohlídce místa, do které se zapojily desítky policistů, se našlo také nejméně 34 lidských plodů, uvedla AFP.
"Zadržená žena tento odpad s největší pravděpodobností použila k provádění testů," uvedl mluvčí prokuratury ve východopolském městě Rzeszów Krzysztof Ciechanowski. Nejmenované zdroje polskému Rádiu Eska řekly, že lékařka plody odebrala během pandemie covidu-19 z nemocnice v Rzeszówě, kde pracovala, aby na nich mohla doma provádět testy.
Poté, co si vyslechla obvinění, se lékařka nepřiznala, ale naznačila, že lidské plody, stejně jako zdravotnický odpad, sama přinesla a pohřbila, uvedl podle AFP mluvčí prokuratury.