Polský prezident Nawrocki odmítl jmenovat 46 soudců

13. 11. 2025 – 6:05 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Polský konzervativní prezident Karol Nawrocki odmítl jmenovat 46 navržených nových soudců.

Pokračuje tak ve své konfrontaci s vládou, která se snaží učinit polský právní systém opět nezávislým, aby splňoval pravidla EU, poznamenala agentura DPA. V příspěvku na síti X polská hlava státu navržené soudce obvinila ze zpochybňování polského právního a ústavního systému a z naslouchání "zlomyslnému našeptávání" polského ministra spravedlnosti.

"Pokud je jmenování výsadou prezidenta, může toto jmenování také odmítnout," napsal Nawrocki. Pohrozil také, že za celé své pětileté funkční období nejmenuje žádné nové soudce, informovala polská agentura PAP.

Povyšování a výměny soudců se dějí pod záštitou liberálního ministra spravedlnosti Waldemara Žureka. Ten se snaží změnit podobu polského právního systému z doby předchozí pravicové vlády Právo a spravedlnost (PiS). PiS byla až do roku 2023 v neustálém konfliktu s Evropskou unií, protože Brusel vnímal kroky vlády jako ohrožení vlády práva v zemi a nezávislosti soudnictví. Kritik EU Nawrocki, ačkoli není členem PiS, "reformu reformy" odmítá.

Mluvčí vlády Adam Szlapka uvedl, že Nawrocki tímto odmítnutím jmenovat soudce překročil své pravomoci. Bývalý předseda polského Ústavního soudu Andrzej Zoll zpravodajskému portálu Onet.pl řekl, že jmenování soudců prezidentem je formalita a hlava státu nemá právo nominace přezkoumávat.

