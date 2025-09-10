Polsko kvůli rusko-běloruským manévrům uzavře hranici s Běloruskem, oznámil Tusk
10. 9. 2025 – 10:03 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Polsko ze čtvrtka na pátek uzavře svoji hranici s Běloruskem, oznámil dnes podle polských médií premiér Donald Tusk.
Litevská pohraniční stráž uvedla, že Litva posílí ostrahu své hranice s Ruskem a Běloruskem. Opatření Polska a Litvy souvisejí s chystaným společným cvičením ruské a běloruské armády.
"Víte, že v pátek velmi blízko polské hranice začínají velmi agresivní rusko-běloruské manévry. To má své důsledky," řekl Tusk. Cílem simulovaných operací armád obou zemí podle něho bude suwalský průsmyk, což je strategický pás země podél polsko-litevské hranice, který odděluje Bělorusko od ruské enklávy Kaliningradu.
Tusk uzavření hranice s Běloruskem, včetně železničních přechodů, zdůvodnil také tím, že Polsko je terčem rostoucího počtu provokací ze strany Ruska a Běloruska. Jako příklad uvedl nedávné zadržení polského řeholníka běloruskými úřady kvůli podezření ze špionáže.
Polská vláda hranice s Běloruskem znovu otevře, až si bude jistá, že "polským občanům už nic nehrozí", řekl později ministr vnitra Marcin Kierwiński.
Běloruské ministerstvo zahraničí podle agentury Reuters oznámilo, že si předvolalo polského chargé d´affaires, aby si mu postěžovalo na chystané uzavření hranice. Jde podle něho o opatření, které "způsobí výrazné potíže". Obvinilo Polsko, že zneužívá svou geografickou polohu.
Polsko už dříve uzavřelo většinu hraničních přechodů do Běloruska, v provozu jsou jen dva.
Polsko i Litva mají dlouhodobě velmi napjaté vztahy s Minskem i Moskvou. Napětí se ještě zvýšilo po ruské invazi na Ukrajinu. Napadenou zemi vlády ve Varšavě i ve Vilniusu podporují politicky, vojensky i humanitárně.
Běloruský ministr obrany Viktar Chrenin před časem řekl, že ruská a běloruská vojska při cvičení Západ-2025 procvičí plánování úderů jadernými zbraněmi a raketami Orešnik.
Polsko, Litva i další pobaltské země jsou členy Severoatlantické aliance. Ta na dobu cvičení Západ-2025 naplánovala manévry na své straně hranice, v Polsku i v Litvě už začaly.
Ruskojazyčný servis BBC připomíná, že společné cvičení ruské a běloruské armády v únoru 2022 se ukázalo být kamufláží pro přípravu vpádu ruských vojsk na Ukrajinu.