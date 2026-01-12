Dnes je pondělí 12. ledna 2026., Svátek má Pravoslav
Polonahá režisérka opět v ráži, mezi lidi vyrazila s houskami přes prsa: "Budu se oblékat, jak chci"

12. 1. 2026 – 8:38 | Magazín | Jiří Rilke

zdroj: Profimedia.cz
Eva vyrazila do společnosti s jedlými doplňky. Moc dlouho nevydržely.

„Má někdo hamburgera? Nejedl jsem.. pět minut,“ hlásí voskový dvojník Elvise Presleyho v legendárním seriálu Červený trpaslík. A zřejmě právě tento moment si mimořádně oblíbila i naše extra plodná režisérka Eva Toulová, která na akci k příležitosti nedožitých 91. narozenin popového krále vyrazila s hamburgerovými bulkami přes ňadra.

Pravděpodobně se jednalo o ty ze supermarketu, protože pečivo se obratem rozdrolilo a Eva už pak na své poměry vypadala velmi umírněně. Pro příště doporučujeme si jedlé doplňky upéct doma, vydrží déle.

Eva se netají skutečností, že provokovat vzhledem ji zkrátka baví: „Celkově mě překvapuje a žasnu, jak moc emocí dokáží moje outfity roznítit. Ale pořád je to věc, která mě baví. A dokud mě to bude bavit, tak se budu oblékat, jak chci,“ sdělila magazínu Super.

Druhá věc, která ji baví, je natáčet filmy. Dívat se ně už je ale o poznání menší terno a její poslední snímek Deník shopaholičky si stejně jako všechny předchozí vysloužil naprosto děsivé recenze od lidí i kritiků.

Čímž se ovšem Eva ani v nejmenším nemíní nechat rozhodit: „Důležité je se z toho poučit, posouvat se. Nejsem člověk, který by to po prvním neúspěchu vzdal,“ má jasno. 

Po prvním jistě, ale když už to nevyšlo sedmkrát, pomalu se do mysli vkládá cimrmanovské „věnujte se činnosti jakékoliv, ale jiné“.

Nic takového ale nehrozí: „Tvůrce musí být obrněný a vždy s novým tématem přijde nová euforie,“ dodává Eva. 

Tak kdo ví, třeba do osmice všeho dobrého?

Tagy:
móda oblečení režisér nahota bizár
Zdroje:
Extra.cz, Super.cz
Profilový obrázek
Jiří Rilke
Jiří Rilke je publicista s klasickým vzděláním, který se ve své práci věnuje především společenským tématům. Věří, že i složité otázky dneška lze zprostředkovat srozumitelně, aniž by se vytratil jejich význam. Ve volném čase rád čte filozofii, zajímá se o dějiny Evropy a vždycky jej fascinoval svět celebrit, který by podle něj posloužil pro nejednu sociologickou studii.

