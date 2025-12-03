Dnes je středa 3. prosince 2025., Svátek má Svatoslav
Polonahá režisérka opět v akci! Do kavárny si vyrazila s holým hrudníkem
zdroj: Profimedia.cz
Že se v zimě přestane svlékat? Chyba lávky! 

Kdo se snad poddal bláhové naději, že už snad svítá na lepší módní časy, když režisérka Eva Toulová dorazila na předávání Českých slavíků oděná za sice výrazného a extravagantního, ale tentokrát také velmi elegantního anděla, může se zase vrátit nohama na zem.

Na hned další akci už dorazila oháknutá, jak jsme zvyklí. Tedy polonahá.

Na křest nových videoklipů zpěvačky Leony Šenkové se Eva vyzbrojila černými kalhotami a podivným BDSM pavoukoidním korzetem jak z pornoparodie na Barbara Conana. Bradavky si sice přelepila, jinak ale moc prostoru představivosti nenechala.

Vzhled, který se vypálí do sítnice tak, že ho pryč už jen tak nedostanete, ale u zrzavé režisérky samozřejmě není žádnou novinkou. Svými módními provokacemi je dobře známá.

„Dnešní doba umožňuje každému, ať si nosí každý, co se mu líbí, podle své libosti, a já v tom nevidím problém. Člověk tím nikomu neubližuje a každý ať si vezme na sebe, co chce,“ uvedla pro eXtra.cz.

„Beru to tak, že je to napůl i můj koníček a outfitové uměníčko,“ popsala své módní snažení.

Tagy:
móda oblečení režisér nahota sexy fotky
Zdroje:
Extra.cz, Super.cz
BS
Jsem dlouholetá redaktorka bulvárních a lifestylových deníků. Přesunula jsem se raději do online sféry a kvůli své zkušenosti z tisku už se raději vlastním jménem ani tváří nechlubím. Stejně se není na co koukat. Mám ráda kočky, svůj skútr a portugalštinu.

