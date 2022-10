Politikovi s indickými kořeny se otevírá cesta do Downing Street č. 10

Dvaačtyřicetiletý Sunak se může stát prvním britským premiérem s indickými kořeny. Jeho otec se narodil v Keni a matka v Tanzanii, prarodiče pocházeli z Paňdžábu, historického území rozděleného mezi Indii a Pákistán.

Johnson v tiskovém prohlášení sdělil, že by jeho kandidatura nebyla nyní správným krokem, ačkoliv měl dostatečnou podporu poslanců, sdělila stanice BBC. „Nemůžete vládnout efektivně, pokud nemáte jednotnou stranu v parlamentu,“ oznámil v prohlášení bývalý premiér.

Jediným uchazečem, který má potřebnou podporu alespoň 100 poslanců, je Sunak V neděli večer jich bylo 140. Rishi Sunak. Novým šéfem strany by se tak mohl stát už v pondělí.

The United Kingdom is a great country but we face a profound economic crisis.



That’s why I am standing to be Leader of the Conservative Party and your next Prime Minister.



I want to fix our economy, unite our Party and deliver for our country. pic.twitter.com/BppG9CytAK