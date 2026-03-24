Policie zasahuje kvůli korupci ve fotbale, zadržela desítky lidí
24. 3. 2026 – 10:13 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie od rána zasahuje kvůli korupci ve fotbalových utkáních v souvislosti se sázkami.
Uvedl to server iSport.cz s tím, že policisté již zadrželi desítky lidí a že vedení Fotbalové asociace ČR (FAČR) kvůli situaci svolalo mimořádný výkonný výbor. Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) ČTK potvrdila, že provádí úkony trestního řízení. FAČR podle informací ČTK tuto záležitost aktuálně řeší a jakmile zjistí veškeré náležitosti, vydá prohlášení.
"Náš útvar dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Podávání informací má vyhrazeno Vrchní státní zastupitelství v Olomouci," sdělil mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej. Podle iSport.cz se na akci podílí i Europol a Interpol a razii předcházelo tříleté prověřování.
Server uvedl, že policejní akce se týká i zápasů první ligy či mládeže. "Od 6:00 probíhá obří zásah, asi největšího rozsahu v historii českého fotbalu," citoval z textové zprávy rozeslané předsedou FAČR Davidem Trundou členům výkonného výboru.
"Přesah zejména na Moravě, 99 procent, který se týká vyšších desítek osob. Jedná se o důsledek spolupráce FAČR a Policie ČR. Etická komise bude ještě dnes zahajovat řízení s více než 40 hráči, funkcionáři, rozhodčími a kluby včetně klubů nejvyšší soutěže až po 4. ligu plus ligy dorostu,“ napsal podle iSport.cz Trunda. Od 9:00 se šéf FAČR měl zúčastnit uvedení bývalého reprezentanta Přemysla Bičovského do Síně slávy, ale omluvil se.