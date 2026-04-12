Policie vyčistila centrum Dublinu od traktorů a kamionů

12. 4. 2026 – 12:54 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Policie vyčistila centrum Dublinu od traktorů a kamionů
zdroj: Profimedia
Irská policie dnes odstranila traktory a nákladní automobily, které pět dní blokovaly dopravu v centru Dublinu na protest proti prudce rostoucím cenám pohonných hmot.

Vláda se snaží omezit ekonomické dopady blokád, uvedla agentura Reuters.

Protestující, které rozhořčilo zdražení nafty o více než pětinu od vypuknutí americko-izraelské války proti Íránu na konci února, tento týden pomocí traktorů a nákladních automobilů zablokovali ropnou rafinerii, dva přístavy, palivový terminál a řadu silnic po celé zemi.

Protesty narušily dopravu v Dublinu a zanechaly asi třetinu čerpacích stanic v zemi bez paliva. Vzniklou situaci ministr financí Simon Harris označil za "velmi nebezpečný okamžik".

Policie v sobotu odstranila blokádu jediné ropné rafinerie v zemi a dnes uvedla, že zahájila operaci, která má odstranit blokádu přístavu Galway.

Vláda odmítla vyjednávat s protestujícími, mezi nimiž byli farmáři, řidiči a dodavatelé. Vede však jednání se zástupci zemědělského a dopravního odvětví o opatřeních, které by měly zmírnit nárůst cen pohonných hmot.

Průzkum v nedělníku Sunday Independent ukázal, že 56 procent dotázaných podporuje protestující, ale většina příznivců obou vládnoucích stran je proti nim, dodal Reuters.

Zdroje:
ČTK

