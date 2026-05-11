Policie po derby vyšetřuje i napadení sektoru hostí či poničení sedaček a toalet
11. 5. 2026 – 14:04 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie po sobotním předčasně ukončeném fotbalovém derby mezi Slavií a Spartou vyšetřuje kromě napadení sparťanského brankáře i další trestné činy.
Vběhnutí fanoušků na plochu a napadení sektoru hostí vyšetřuje jako výtržnictví. Prověřuje také poničení led panelů, sedaček a toalet jako poškození cizí věci. Na webu to dnes uvedla policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Policisté už v sobotu večer uvedli, že napadení gólmana Jakuba Surovčíka vyšetřují jako výtržnictví, za které hrozí až dva roky vězení. "Policistům se již podařilo ztotožnit několik osob, které se podíleli na napadení brankáře a několik dalších osob, které jsou podezřelé z protiprávního jednání," sdělila dnes mluvčí.
O případném napadení dalších hráčů Sparty policie dnes nic neuvedla. Rozhodčí Karel Rouček do zápisu napsal, že podle vedoucího mužstva Sparty Miroslava Baranka byla napadena trojice brankář Jakub Surovčík, útočník Matyáš Vojta a zadák Jakub Martinec.
Na trávník několik minut před koncem sobotního derby vtrhly stovky fanoušků. Někteří z nich běželi před sparťanský sektor, do kterého začali házet světlice. Také to policie klasifikuje jako výtržnictví. "Dále řešíme poškození led panelů ohraničující sektor diváků a hrací plochy pro trestný čin poškození cizí věci, kdy je škoda předběžně vyčíslena na několik stovek tisíc korun," uvedla mluvčí. Stejně je klasifikováno i poškození sedaček a toalet.
Kriminalisté stále vyhodnocují desítky kamerových záznamů. Vyžádali si i záznamy, které pořídila média. Postupně chtějí ztotožňovat další fanoušky. "V tento okamžik bychom chtěli vyzvat všechny fanoušky, kteří vběhli na hrací plochu v době utkání, nebo se dopustili dalšího protiprávního jednání, aby se nám sami přihlásili na linku 158," dodala mluvčí.
Slavia vedla 3:2 a pokud by náskok v závěru nastavení udržela, obhájila by titul. Nyní ji hrozí kontumace. Předseda představenstva vršovického klubu Jaroslav Tvrdík již v neděli oznámil, že Slavia až do odvolání uzavře severní tribunu, kde sídlí "kotel" nejhlasitějších fanoušků. Výtržníci, kteří vtrhli na trávník a napadli Surovčíka, dostanou doživotní zákaz vstupu na stadion. Jednoho z nich už Slavia takto potrestala. Slavia bude po vinících požadovat náhradu celé škody včetně případné milionové pokuty od disciplinární komise.