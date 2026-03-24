Policie obvinila z terorismu podezřelé ze zapálení areálu v Pardubicích
24. 3. 2026 – 17:27 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policisté z Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě (NCTEKK) obvinili z teroristického útoku a účasti na teroristické skupině zadržené, které podezírají z úmyslného zapálení haly zbrojovky LPP Holding v Pardubicích.
V tiskové zprávě o tom dnes informovalo Vrchní státní zastupitelství v Praze. Pro dva obviněné zadržené v Česku navrhuje žalobce vazbu. Poslední podezřelý byl zadržen na Slovensku.
O zadržení tří lidí informovala policie na síti X. "Jedna osoba byla zadržena za výborné spolupráce se slovenskými kolegy a tamní prokuraturou na Slovensku, další dvě na našem území. U zadržených na našem území bude probíhat vazební řízení, intenzivně také pracujeme na vydání osoby ze Slovenska," uvedla policie. Slovenské policejní prezidium na dotaz ČTK uvedlo, že nyní se ve spolupráci s Úřadem mezinárodní policejní spolupráce činí potřebné procesní úkony směřující k vydání podezřelého do ČR.
"Proti zadrženým osobám bylo policejním orgánem Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě zahájeno trestní stíhání pro trestný čin teroristického útoku a trestný čin účasti na teroristické skupině. Na obviněné osoby na území České republiky byl dnešního dne státním zástupcem Vrchního státního zastupitelství v Praze podán návrh na vzetí do vazby," uvedl na webu pražský vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek. O případném uvalení vazby by měl podle Štěpánka rozhodovat Okresní soud v Pardubicích.
Mezi zadrženými jsou občané České republiky a Spojených států. Policie uvedla, že na dopadení dalších podezřelých spolupracuje se svými zahraničními partnery. "Policie v současné době intenzivně pátrá po pachatelích a v některých případech je úspěšná," řekl dnes poslancům ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Podrobnosti nesdělil.
Požár vypukl v pardubickém průmyslovém areálu v pátek 20. března ráno. Zničil halu a vážně poškodil vedlejší administrativní budovu firmy LLP Holding vyrábějící mimo jiné drony pro Ukrajinu. Podle kriminalistů byl oheň založen úmyslně. Policie dříve uvedla, že věc prověřuje pro podezření na teroristický útok a pracuje se čtyřmi verzemi, tento stav podle Metnara trvá.
Ministr také trval a tom, že zabezpečení budov nebylo dobré, bylo podle něho spíše žalostné. Odvolal se na vyjádření policistů a příslušníků dalších bezpečnostních sborů, kteří byli na místě.
K požáru se přihlásila údajná protiizraelská skupina The Earthquake Faction. V dnešním prohlášení, které zaslala ČTK a zveřejnila na webu, vyhrožuje společnosti LLP Holding, že zveřejní její tajné dokumenty, pokud veřejně nepřeruší vazby s izraelskou firmou Elbit Systems a neodsoudí okupaci Palestiny. Firma to s ohledem na policejní vyšetřování nekomentovala. Vazby na Elbit Systems ale už dřív odmítla, spolupráce na výrobě dronů zamýšlená před dvěma lety nikdy nezačala.
Bezpečnostní složky podle médií pracují i s variantou, že jde o takzvanou operaci pod falešnou vlajkou, tedy že údajná skupina The Earthquake Faction ve skutečnosti představuje krytí pro jiný subjekt nebo státního aktéra.