Policie obvinila v kauze posudků střešovické nemocnice zatím deset lidí
13. 5. 2026 – 15:20 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie obvinila v kauze Ústřední vojenské nemocnice (ÚVN) zatím deset lidí.
Všechny bude stíhat na svobodě. V noci zadržela jednoho dalšího člověka. V tiskové zprávě to dnes uvedl šéf dozorujícího Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 6 Richard Petrásek. Podle zveřejněné právní kvalifikace se případ týká falšování lékařských posudků. Ředitel nemocnice Václav Masopust odpoledne na sociální síti X uvedl, že se věc týká dvou osob pracujících pro nemocnici.
"Všichni zadržení byli po provedení prvotních úkonů propuštěni ze zadržení a nikdo není stíhán vazebně," napsal Petrásek. Národní centrála proti organizovanému zločinu a vojenská policie zasahovaly v pražské střešovické nemocnici a na dalších místech v úterý, kdy policisté zadrželi 11 lidí. Deset z nich následně obvinili z maření spravedlnosti, vystavení nepravdivé lékařské zprávy, přijetí úplatku, podplacení, nadržování a maření výkonu předního rozhodnutí. Za zvlášť závažný zločin maření spravedlnosti se získáním prospěchu velkého rozsahu - tedy nejméně deseti milionů korun - hrozí až desetileté vězení.
Server Odkryto.cz dnes uvedl, že vyšetřovatelé se mimo jiné zajímají o některé lékaře psychiatrického a psychologického oddělení nemocnice. Detektivové mají podezření, že lékaři ve velkém na objednávku manipulovali zdravotní posudky pro různé účely.
Podle ředitele nemocnice Masopusta se věc týká dvou osob pracujících pro nemocnici. "Dalších devět osob, o nichž se objevily informace v médiích, není zaměstnanci ani spolupracovníky ÚVN," sdělil na síti X Masopust.
Nemocnice podle něj poskytuje kriminalistům plnou součinnost. "Vzhledem k probíhajícím úkonům nebudeme teď poskytovat další komentáře," dodal ředitel ÚVN. Novinky.cz v úterý napsaly, že policie v kauze zkoumá psychiatrické posudky na vězně, na jejich způsobilost k výkonu trestu a jejich zaměstnávání.
ÚVN je výcvikovým, vzdělávacím a odborným zdravotnickým zařízením armády, od roku 1994 se stará také o běžné občany. Na rozdíl od dalších fakultních nemocnic v největších českých městech ji nezřizuje ministerstvo zdravotnictví - spolu s vojenskými nemocnicemi v Brně a Olomouci ji řídí ministerstvo obrany.