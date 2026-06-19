Policie obvinila osm lidí a sedm firem kvůli zakázkám na pardubickém obvodě
19. 6. 2026 – 14:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie prověřuje podezření z manipulace s veřejnými zakázkami na obvodě VI v Pardubicích.
Obvinila osm lidí a sedm firem, uvedla dnes na síti X. Případ policisté prověřovali od loňského dubna. ČTK to řekla mluvčí policie Dita Holečková. Kteří lidé a které firmy čelí obvinění, policie komentovat nebude.
"Ve věci bylo zahájeno trestní stíhání proti osmi fyzickým osobám a sedmi právnickým osobám. Jedná se o trestné činy zjednání výhody při zadání veřejné zakázky, při veřejné soutěži a veřejné dražbě, zneužití pravomoci úřední osoby, podplácení a přijetí úplatku," uvedla policie. Víc informací poskytovat nebude, dodala.
Jak se bude dál situace vyvíjet, jestli některým obviněným hrozí vazba, policejní mluvčí rovněž nevěděla nebo nemohla uvést. Pokud bude mít informace, které může zveřejnit, dá je na sociální sítě, řekla Holečková.
Starosta Petr Králíček (Pardubice pro lidi) nebere telefon ani zatím neodpověděl na textovou zprávu. Na SMS reagoval jeho místostarosta Robert Klčo (ANO). "K zásahu Policie ČR nemám žádné relevantní informace. Městský úřad funguje pro občany bez omezení. Do doby, než budeme mít bližší informace, nebudu se k věci více vyjadřovat. Děkuji za pochopení," napsal ČTK Klčo.
Policie zasahovala na radnici městského obvodu VI v Pardubicích loni 10. dubna. Podle tehdejších informací České televize policisté zasahovali i v domě, kde má bydliště tajemník radnice obvodu Aleš Herák. Herák po zásahu policie na radnici ČTK řekl, že všichni podepsali mlčenlivost a nemohou mluvit. Jeho aktuální vyjádření ČTK zjišťuje. Ani starosta Králíček tehdy sdílnější nebyl. "Spolupracujeme s policií, nikdo nedostal obvinění. Máme podepsanou mlčenlivost," uvedl starosta a odmítl říci, zda byla policie u něj doma. "Netuším, v čem by mohl být problém. Policie mi neupřesnila, o co se jedná," dodal Králíček.