Policie navrhla obžalobu bývalých zastupitelů Prahy 11 kvůli prodeji pozemků
20. 7. 2026 – 11:19 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policisté navrhli obžalovat bývalé zastupitele Prahy 11, včetně bývalého starosty Dalibora Mlejnského, kvůli prodeji obecních pozemků pod cenou.
Uvedl to dnes server Seznam Zprávy. Kromě Mlejnského čelí návrhu na obžalobu podle serveru 37 bývalých zastupitelů městské části. Škoda činí téměř 73 milionů korun. Mlejnský se k tomu nyní nevyjádřil, v minulosti vinu popíral. Policisté se kauzou zabývají už od roku 2013.
Mlejnský byl starostou Prahy 11 mezi lety 2006 až 2014. Policisté zasahovali na radnici v roce 2013 a o rok později zastupitele obvinili. Podle dřívějších informací se obvinění ze zneužití pravomoci úřední osoby a porušení povinnosti při správě cizího majetku týkalo prodejů pozemků v letech 2010 a 2011. Mlejnský v roce 2014 pozastavil členství v ODS, oficiálně ze soukromých důvodů. Dozorující státní zastupitelství později stíhání zrušilo, ale v roce 2021 vyšetřování obnovil tehdejší nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.
"Ve věci již byl podán návrh na podání obžaloby k Městskému státnímu zastupitelství v Praze," sdělila nyní Seznam Zprávám mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) Barbora Kudláčková.
Obvinění zastupitelé podle policie schválili prodeje developersky zajímavých parcel za ceny stanovené posudky, které vycházely pouze z tabulkových cen. Skutečné ceny na trhu byly podle serveru výrazně vyšší. "Opakovaně odsouhlasili prodej, či budoucí prodej nemovitého majetku za zjevně nevýhodnou cenu," stojí podle Seznam Zpráv v usnesení o znovuobnoveném trestním stíhání z roku 2024.
Třeba pozemky na Litochlebském náměstí prodala Praha 11 podle serveru za 38 milionů korun, ačkoli radnice měla k dispozici ještě konkurenční posudek, podle kterého komerční cena mohla činit až 62,5 milionu. Vedení městské části se bránilo mimo jiné tím, že pozemky prodávalo ve výběrových řízeních. V jednom tendru ale například jeden zájemce nabídl za pozemek devět milionů, a radnice přesto prodala parcelu jinému zájemci za 4,4 milionu. Na údajně nízké ceny pozemků tehdy upozorňovali opoziční zastupitelé i obyvatelé městské části, uvedly Seznam Zprávy.
Mlejnský v minulosti čelil v jiné kauze spolu s dalšími lidmi obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, porušení povinnosti při správě cizího majetku a poškození finančních zájmů EU. Případ se týkal zakázky na rekonstrukci zanedbaných ploch v Praze 11. Soudy bývalého starostu obžaloby zprostily.