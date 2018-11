Policie kvůli zakázkám zasahuje na ministerstvu pro místní rozvoj a v agentuře CzechTourism

20. 11. 19:06

Předběžná dohoda o odchodu Británie z Evropské unie není jen návrhem a už se nebude měnit. V irském parlamentu to dnes řekl místní ministr zahraničí Simon Coveney. Zároveň prohlásil, že vyjednávání o budoucích vztazích Londýna s EU zaberou nejméně dva až tři roky. To by znamenalo nutnost prodloužit přechodné období brexitu naplánované zatím do prosince 2020.