Policie kvůli výhrůžce bombou kontroluje stovky úřadů a obchodních center v zemi
27. 7. 2026 – 11:57 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policisté prověřují hromadnou výhrůžku o nastražení bomby ve zhruba 400 úřadech, obchodních centrech a dalších budovách po celé zemi, oznámení přijali dnes ráno.
Postupně kontaktovali provozovatele a objekty kontrolují za běžného provozu, uvedli na síti X. Podle dosavadních informací hodnotí závažnost výhrůžky jako nízkou. Policie od rána prohledávala například sídlo ministerstva životního prostředí (MŽP) v pražských Vršovicích. Další státní instituce oslovené ČTK bombovou výhrůžku nepotvrdily.
"Dnes ráno jsme přijali oznámení o hromadné výhrůžce uložení nástražného výbušného systému v budovách napříč ČR (cca 400 adresátů - úřady, obchodní centra aj.). Provozovatele postupně kontaktujeme a kontroly probíhají za běžného provozu," oznámila policie. Současně vyzvala provozovatele, kteří výhrůžku obdrželi a zatím se neozvali, aby kontaktovali linku 158.
Oznámení, že se v budově úřadu nachází výbušné zařízení, dorazilo na ministerstvo životního prostředí dnes ráno. Zaměstnanci budovu opustili a pracují z domova. "Z rozhodnutí bezpečnostního ředitele byla proto budova neprodleně vyklizena a zaměstnancům byl z bezpečnostních důvodů nařízen celodenní home office. Ve spolupráci s Policií České republiky prostory ministerstva momentálně prohledáváme," uvedla na dotaz ČTK zástupkyně tiskové mluvčí MŽP Kateřina Pacíková.
Poslanecká sněmovna, Senát, ministerstvo práce a sociálních věcí, centrály Úřadu práce ČR, inspekce práce či České správy sociálního zabezpečení, ministerstvo školství, Česká školní inspekce ani Dům zahraniční spolupráce žádné oznámení o nastražení bomby podle svých tiskových odborů a mluvčích neevidují. Výhrůžku nedostaly Univerzita Karlova či Vysoká škola ekonomická v Praze, stejně jako Vojenská policie. Ministerstvo spravedlnosti na dotaz ČTK, zda oznámení o uložení výbušného systému obdrželo ministerstvo, případně soudy, státní zastupitelství a další organizační složky, které pod něj spadají, uvedlo, že vzhledem k vyšetřování nemůže sdělit žádné informace.
Ani policejní prezidium na dotaz ČTK zatím nechtělo sdělit další podrobnosti o způsobu či obsahu hrozby nebo koho se výhrůžky týkají. Další informace případně zveřejní později.