Policie evakuovala budovu MŽP kvůli podezřelému balíčku
3. 3. 2026 – 17:15 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Policie dnes odpoledne preventivně evakuovala budovu ministerstva životního prostředí v pražských Vršovicích.
Dostala hlášení o podezřelém balíčku, který přišel poštou. Po prozkoumání se ukázalo, že v balíčku byla ptačí budka. Policie o tom informovala na síti X.
Policie kvůli podezřelému balíčku povolala pyrotechnika. Kolem 16:15 uvedla, že z budovy evakuovala asi 400 lidí. "Nejednalo se o nebezpečný předmět. Byla to ptačí budka, kterou někdo poslal poštou. Na místě policisté opatření ukončili," oznámila policie asi o čtvrt hodiny později.