Pokud vás napadne pes, stačí říct jediné slovo: Může vám zachránit život

16. 4. 2026 – 16:08 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Pokud vás napadne pes, stačí říct jediné slovo: Může vám zachránit život
zdroj: ChatGPT
Stačí vteřina nepozornosti a běžná procházka se může změnit v nebezpečnou situaci. Setkání s agresivním psem patří k okamžikům, kdy lidské instinkty často selhávají. Křik, prudké pohyby nebo snaha utéct totiž dělají přesně to, co byste dělat neměli.

Odborníci na chování psů se shodují, že v krizové chvíli nerozhoduje síla, ale klid. A někdy i jediné slovo.

Největší chyba? Utéct

Přirozená reakce velí dát se na útěk. Jenže právě tím v psovi spustíte lovecký instinkt. Pes je rychlejší. Jakmile se otočíte zády, stáváte se pro něj kořistí. V tu chvíli už nejde o obranu teritoria, ale o pronásledování.

Mnohem účinnější je zůstat stát. Tělo držte pevně, ruce u těla, ideálně sevřené v pěst. Každý prudký pohyb může pes vyhodnotit jako výzvu.

Klid jako nejsilnější zbraň

Když se pes přibližuje, snažte se působit co nejméně hrozivě. Nedívejte se mu přímo do očí. V psím světě je to signál konfliktu.

Držte ho v zorném poli, ale pohled směřujte lehce stranou. Tím dáváte najevo, že nejste hrozba, ani kořist. Většina psů v takové chvíli začne váhat. A právě to je moment, který rozhoduje.

Vytvořte si odstup

Pokud se pes dál přibližuje, použijte mezi sebe a něj jakýkoli předmět. Batoh, kabelku, bundu nebo deštník. Nejde o útok. Jde o vytvoření bariéry. Pes se instinktivně zaměří na to, co je nejblíž. Získáte tak cenný čas.

Pomalu ustupujte, nikdy se neotáčejte zády. Každý krok by měl být kontrolovaný a klidný.

Slovo, které může změnit situaci

Ve chvíli, kdy pes nereaguje a napětí roste, přichází na řadu hlas. Pozor však na zvýšený hlas nebo paniku. Tady pomůže krátký, hluboký a rozhodný povel.

Ne!“ nebo „Jdi pryč!“

Důležitý není jen obsah, ale tón. Hlas musí být pevný, vedený zhluboka, bez zaváhání.

Psi jsou citliví na intonaci. I bez výcviku dokážou rozpoznat autoritu. Právě tento moment překvapení může narušit jejich reakci a dát vám prostor odejít do bezpečí.

Když dojde k nejhoršímu

Pokud pes zaútočí a srazí vás na zem, nejdůležitější je chránit si životně důležité části těla. Schulte  se do klubíčka, zakryjte si krk a obličej rukama a zůstaňte co nejvíce v klidu. Aktivní obrana může situaci zhoršit.

V momentě, kdy přestanete reagovat, pes často ztratí zájem.

Rozhoduje vteřina

Podobné situace jsou nepředvídatelné. O to víc záleží na tom, jak rychle dokážete potlačit první instinkt a jednat vědomě.

Klid, kontrola pohybu a správně zvolený hlas mohou znamenat rozdíl mezi nebezpečím a bezpečím.

Někdy opravdu stačí jediné slovo se sebejistotou.

Tagy:
pes ochrana obrana hlas jistota napadnutí
Zdroje:
superzoo.cz, colosus.cz, defendia.cz
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

