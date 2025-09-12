Dnes je pátek 12. září 2025., Svátek má Marie
„Pokud tohle čteš, jsi gay." Vrah influencera Kirke je dvaadvacetiletý Tyler Robinson

12. 9. 2025 – 17:31 | Zpravodajství | Alexej Chundryl

„Pokud tohle čteš, jsi gay.“ Vrah influencera Kirka je dvaadvacetiletý Tyler Robinson
zdroj: Profimedia
Mladého muže přesvědčil k tomu, ať se vzdá, zřejmě jeho otec.

Ačkoliv se prezident Donald Trump a nemalá část konzervativní veřejnosti zaklínala tím, že vlivného konzervativního influencera Charlieho Kirka zavraždil levicový aktivita, realita se ukázala být jiná. Vrahem je dvaadvacetiletý Tyler Robinson, který nebyl politicky aktivní, v posledních dvou možných volbách i přes to, že byl registrovaný, nevolil a zdá se, že pochází z velmi tradiční utažské rodiny. Jeho rodiče jsou údajně registrovaní Republikáni a nezdá se, že by mezi nimi a synem panoval nesoulad.

Podle FBI pracoval Tyler sám a nečekají, že se objeví další jméno. Robinson prý nestudoval na vysoké škole, kde se stala vražda, ačkoliv získal stipendium, opustil studium po jednom semestru. Žil se svou rodinou v okrese Washington v Utahu.  

Vyšetřovatelé nalezli pušku, která byla zřejmě použitá k vraždě a spolu s ní nábojnice s vyrytými vzkazy „He, fašisto! Chytej“, "Pokud tohle čteš, jsi gay", „Bella ciao“ (slavná protifašistická píseň) a šipka nahoru, doprava a tři šipky dolů, což je kombinace kláves ke svržení pumy ve videohře Helldivers 2. Další nápisy se vztahovaly k popkulturním memům a online trollování.

Rodina vyšetřovatelům sdělila, že Robinson se v posledních letech hodně politizoval a kritizoval Kirka, který podle něj šířil nenávist. Po činu se Robinson přiznal své rodině a ta skrze rodinného přítele kontaktovala úřad šerifa. Robinsonovi hrozí trest smrti, který se bude snažit mediálně prosazovat i prezident Trump.

Alexej Chundryl
Jsem původem z Turkmenistánu, ale v Česku žiju od svých čtyř let. Nechodil jsem na žurnu, prostě jsem se naučil psát. Zajímají mě sociální témata, migrace, zahraniční politika. Rád jezdím na skejtu, sedím v kavárně a fotím lomo.

