„Pokud tohle čteš, jsi gay.“ Vrah influencera Kirka je dvaadvacetiletý Tyler Robinson
12. 9. 2025 – 17:31 | Zpravodajství | Alexej Chundryl
Mladého muže přesvědčil k tomu, ať se vzdá, zřejmě jeho otec.
Ačkoliv se prezident Donald Trump a nemalá část konzervativní veřejnosti zaklínala tím, že vlivného konzervativního influencera Charlieho Kirka zavraždil levicový aktivita, realita se ukázala být jiná. Vrahem je dvaadvacetiletý Tyler Robinson, který nebyl politicky aktivní, v posledních dvou možných volbách i přes to, že byl registrovaný, nevolil a zdá se, že pochází z velmi tradiční utažské rodiny. Jeho rodiče jsou údajně registrovaní Republikáni a nezdá se, že by mezi nimi a synem panoval nesoulad.
Podle FBI pracoval Tyler sám a nečekají, že se objeví další jméno. Robinson prý nestudoval na vysoké škole, kde se stala vražda, ačkoliv získal stipendium, opustil studium po jednom semestru. Žil se svou rodinou v okrese Washington v Utahu.
Vyšetřovatelé nalezli pušku, která byla zřejmě použitá k vraždě a spolu s ní nábojnice s vyrytými vzkazy „He, fašisto! Chytej“, "Pokud tohle čteš, jsi gay", „Bella ciao“ (slavná protifašistická píseň) a šipka nahoru, doprava a tři šipky dolů, což je kombinace kláves ke svržení pumy ve videohře Helldivers 2. Další nápisy se vztahovaly k popkulturním memům a online trollování.
Rodina vyšetřovatelům sdělila, že Robinson se v posledních letech hodně politizoval a kritizoval Kirka, který podle něj šířil nenávist. Po činu se Robinson přiznal své rodině a ta skrze rodinného přítele kontaktovala úřad šerifa. Robinsonovi hrozí trest smrti, který se bude snažit mediálně prosazovat i prezident Trump.