Pokud Pavel kvůli summitu podá kompetenční žalobu, ÚS ji projedná přednostně
22. 6. 2026 – 15:36 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Pokud prezident Petr Pavel podá kvůli sporu o účast na summitu NATO v Ankaře kompetenční žalobu, bude se jí Ústavní soud (ÚS) zabývat přednostně.
Kauzu projedná mimo obvyklé pořadí, řekla dnes ČTK mluvčí soudu Kamila Abbasi. Délku řízení však zatím odhadovat nelze. Vláda dnes oznámila, že s Pavlovou účastí nepočítá, prezident avizoval, že se v takovém případě obrátí na ústavní soudce. Vyjádření prezidenta zveřejní jeho kancelář v úterý v 10:00.
Zda by soud rozhodl ještě před summitem, který se koná 7. a 8. července, není jisté. Průměrná délka řízení v takzvaných plenárních věcech skončených v letech 2007 až 2025 činila necelých deset měsíců.
Ve sporech o rozsah kompetencí rozhoduje ÚS vždy v plénu, které tvoří všech 15 soudců a soudkyň. "Bude-li návrh k ÚS podán, plénum dá kauze patřičnou prioritu a projedná návrh přednostně. Konkrétní lhůtou ÚS ze zákona vázán není, platí ale již uvedené, že by ÚS kauzu projednal mimo obvyklé pořadí," řekla Abbasi.
Doplnila, že kompetenční žaloba dosud nebyla podaná, přičemž bez znalosti obsahu návrhu nelze odhadnout rozsah přezkoumávání, a tedy ani délku řízení.
Vláda dnes oznámila, že misi na summit NATO povede premiér Andrej Babiš (ANO), účastnit se budou i ministři obrany Jaromír Zůna (za SPD) a zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé).
Případnou kompetenční žalobu vidí Babiš jako zbytečnou. Argumenty jsou prý jasné. Prezident se podle něj vžil za bývalé vlády do role lídra v zahraniční politice. Současný kabinet má ale dostatečné kompetence a chce zahraniční politiku aktivně vést, vysvětlil, proč vláda v delegaci prezidenta nechce.