Poklad za miliony ležel staletí na dně moře. Vědci konečně zjistili, komu patřil
8. 7. 2026 – 6:44 | Zpravodajství | Alex Vávra
Po téměř 400 letech je záhada vyřešena. Archeologové odhalili identitu tajemné obchodní lodi, která se potopila u pobřeží Anglie s tisíci zlatých mincí z Maroka. Objev otevírá nové okno do světa bohatého námořního obchodu 17. století.
Téměř čtyři století ukrývalo dno Lamanšského průlivu jedno z největších tajemství evropské námořní historie. Záhadný vrak objevený u pobřeží Anglie dlouhá léta vzdoroval všem pokusům o identifikaci. Až nyní se vědcům po téměř třiceti letech intenzivního pátrání podařilo rozluštit jeho příběh. Na dně moře neležela jen obyčejná obchodní loď, ale Dom van Keulen – nizozemské plavidlo převážející tisíce zlatých mincí a další mimořádně cenný náklad.
Vrak byl objeven už v roce 1995 nedaleko přímořského města Salcombe v hrabství Devon. Potápěči tehdy narazili na více než 400 zlatých mincí rozesetých po mořském dně. Nikdo ale netušil, z jaké lodi pocházejí. Rozluštění této záhady trvalo bezmála tři desetiletí.
Definitivní odpověď přinesla nová kniha From Morocco to the Coast of England: The Story of the Dom van Keulen and its Remarkable Cargo, která shrnuje dlouholetý výzkum odborníků z Britského muzea, Bournemouthské univerzity a organizace South West Maritime Archaeology Group.
Historik Ian Friel během pátrání objevil v britském Národním archivu dokumenty popisující poslední plavbu lodi Dom van Keulen. Z nich vyplynulo, že obchodní plavidlo vyplulo na podzim roku 1633 z Maroka do Nizozemska. Jenže cestou narazilo na mimořádně silné bouře. Loď začala nabírat vodu a nakonec se potopila jen několik desítek kilometrů od anglického pobřeží. Překvapivé přitom je, že katastrofu přežila celá posádka. Zatímco lidé se zachránili, obrovské bohatství skončilo na dně moře.
Na palubě byly tisíce zlatých mincí i střelný prach
Dom van Keulen nepřevážela jen zlato. Historické dokumenty odhalují, že její náklad byl mimořádně pestrý. Na palubě se nacházelo 150 pytlů arabské gumy používané například jako zahušťovadlo, 64 pytlů ledku nezbytného pro výrobu střelného prachu, 320 kozích kůží a především kolem 9 000 marockých zlatých mincí známých jako barbarské dukáty.
Odborníci se domnívají, že většinu nákladu se podařilo krátce po ztroskotání zachránit. Přesto však více než 400 zlatých mincí zůstalo ukryto na mořském dně více než 360 let, než na ně narazili potápěči. Právě tyto mince představují podle archeologů mimořádně cenné svědectví o jednom z nejvýnosnějších obchodů své doby. Pocházely totiž z marocké obchodní sítě, která zprostředkovávala dovoz čistého západoafrického zlata.
V 16. a 17. století nizozemští obchodníci směňovali průmyslově vyráběné výrobky za zlato a další cenné suroviny ze severní Afriky. Dovezené zlato následně putovalo do nizozemských mincoven, kde z něj vznikaly mince používané po celém světě. Právě díky podobným obchodům se Nizozemsko stalo jednou z největších námořních i obchodních velmocí své doby.
Významnou roli v tomto obchodním systému hrála saadská dynastie šarífů, která vládla Maroku v letech 1549 až 1659. Nově objevený vrak tak přináší jedinečný pohled nejen na samotnou loď, ale také na fungování rozsáhlé obchodní sítě spojující západní Afriku, Maroko, Nizozemí a Anglii.
Vrak stále ukrývá děla i další poklady
Přestože už vědci znají identitu lodi, samotný vrak stále skrývá řadu tajemství. O vzhledu Dom van Keulen se totiž dochovalo jen minimum informací. Neexistuje žádný známý dobový obraz plavidla a ani jeho přesné rozměry nejsou známy. Archeologové zjistili, že naleziště měří přibližně 30 metrů na délku a leží asi 18 metrů pod hladinou. Dodnes jsou na místě rozeseta děla, kotvy i části původního nákladu.
Některé předměty už ale byly vyzdviženy a dnes jsou součástí sbírek Britského muzea. Kromě stovek zlatých mincí jde například o zlaté šperky, keramiku, cínovou mísu a lžíci, pečetidlo nebo olovnici ve tvaru ryby používanou při měření hloubky. Vedoucí výzkumu Britského muzea Jeremy D. Hill připomíná, že právě nález zlatých mincí v roce 1995 odstartoval dlouhé pátrání po jejich původu.
Podle něj dnes konečně můžeme vyprávět příběh nizozemské obchodní lodi převážející severoafrické zlato, která ztroskotala u anglického pobřeží. Zároveň jde o objev mezinárodního významu, protože nabízí jedinečný pohled na obchodní propojení Evropy a Afriky v době největšího rozmachu námořního obchodu.
Lokalita je dnes přísně chráněna britskými zákony. Potápět se zde mohou pouze držitelé zvláštní licence a oblast pravidelně monitorují pobřežní hlídky i policie, aby zabránily rabování historického naleziště.
To, co začalo náhodným objevem několika zlatých mincí na mořském dně, se tak proměnilo v rozluštění téměř čtyři sta let staré záhady. A je dost možné, že vrak Dom van Keulen ještě zdaleka nevydal všechna svá tajemství.