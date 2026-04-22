Pohřební náušnice Morgana Freemana: Důvod, proč je nosí, vás překvapí

22. 4. 2026 – 18:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová

zdroj: Profimedia
Na první pohled jde o nenápadný detail. Zlaté kruhové náušnice, které hollywoodský herec Morgan Freeman téměř nikdy nesundává.

Ve skutečnosti za nimi stojí příběh, který sahá hluboko do historie  a má mnohem temnější význam, než byste čekali.

Detail, který si většina lidí ani neuvědomí

Když se řekne Morgan Freeman, většina lidí si vybaví jeho hlas, klidný projev a ikonické filmové role. Jen málokdo se ale zastaví u jednoho drobného detailu – náušnic, které jsou pro něj stejně typické jako jeho charisma.

Nejde přitom o módní výstřelek ani snahu zaujmout. Tento doplněk má pro něj osobní i symbolický význam.

Inspirace z filmů i dětství

Freeman se netají tím, že ho už od mládí fascinoval svět moře a dobrodružství. Velký vliv na něj měl například film Rudý korzár z roku 1952 s Burtem Lancasterem. Právě postava charismatického piráta s výraznou náušnicí se mu vryla do paměti.

Není proto náhoda, že když si ve svých 30 letech nechal propíchnout uši, sáhl právě po jednoduchých zlatých kruzích. Styl, který působí nenápadně, ale zároveň nese silnou symboliku.

„Pohřební náušnice“: tradice, která měla praktický důvod

Historie zlatých náušnic u námořníků a pirátů není jen romantická legenda. Podle historických pramenů šlo o velmi praktickou věc.

Náušnice často sloužila jako jakýsi „rezervní fond“. Pokud námořník zemřel daleko od domova, její hodnota mohla pokrýt náklady na pohřeb. Proto se jim někdy říká „pohřební náušnice“.

Zlato bylo snadno směnitelné a mělo stabilní hodnotu – ideální pro situace, kdy se člověk ocitl bez prostředků na cizím místě.

Osobní symbol, který Freeman nikdy nesundává

Pro Morgana Freemana ale nejde jen o historickou zajímavost. Sám herec v rozhovorech naznačil, že náušnice pro něj představují i připomínku vlastní smrtelnosti. Nejde o morbidní gesto, ale spíš o tiché uvědomění, že život není samozřejmost. A že je dobré být připravený na nečekané.

Možná i proto se svých náušnic téměř nikdy nevzdává.

Moře jako celoživotní motiv

Zajímavé je, že spojení s mořem u Freemana nekončí jen u stylu. Herec je známý svou vášní pro plachtění, které se věnuje už od mládí. Náušnice tak nejsou jen vizuální odkaz na piráty, ale i součást osobní identity – propojení svobody, dobrodružství a respektu k životu.

Blyštivý detail s velkým příběhem

Na první pohled obyčejný doplněk. Ve skutečnosti symbol s historií, která sahá stovky let zpět. A možná právě proto působí tak silně – protože za ním není trend, ale příběh.

Hollywood celebrita herec symbol doplněk naušnice
Zdroje:
boredpanda, ladbible.com, robinsonsjewelers.com
Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

