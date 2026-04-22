Pohřební náušnice Morgana Freemana: Důvod, proč je nosí, vás překvapí
22. 4. 2026 – 18:40 | Magazín | Jana Szkrobiszová
Na první pohled jde o nenápadný detail. Zlaté kruhové náušnice, které hollywoodský herec Morgan Freeman téměř nikdy nesundává.
Ve skutečnosti za nimi stojí příběh, který sahá hluboko do historie a má mnohem temnější význam, než byste čekali.
Detail, který si většina lidí ani neuvědomí
Když se řekne Morgan Freeman, většina lidí si vybaví jeho hlas, klidný projev a ikonické filmové role. Jen málokdo se ale zastaví u jednoho drobného detailu – náušnic, které jsou pro něj stejně typické jako jeho charisma.
Nejde přitom o módní výstřelek ani snahu zaujmout. Tento doplněk má pro něj osobní i symbolický význam.
Inspirace z filmů i dětství
Freeman se netají tím, že ho už od mládí fascinoval svět moře a dobrodružství. Velký vliv na něj měl například film Rudý korzár z roku 1952 s Burtem Lancasterem. Právě postava charismatického piráta s výraznou náušnicí se mu vryla do paměti.
Není proto náhoda, že když si ve svých 30 letech nechal propíchnout uši, sáhl právě po jednoduchých zlatých kruzích. Styl, který působí nenápadně, ale zároveň nese silnou symboliku.
„Pohřební náušnice“: tradice, která měla praktický důvod
Historie zlatých náušnic u námořníků a pirátů není jen romantická legenda. Podle historických pramenů šlo o velmi praktickou věc.
Náušnice často sloužila jako jakýsi „rezervní fond“. Pokud námořník zemřel daleko od domova, její hodnota mohla pokrýt náklady na pohřeb. Proto se jim někdy říká „pohřební náušnice“.
Zlato bylo snadno směnitelné a mělo stabilní hodnotu – ideální pro situace, kdy se člověk ocitl bez prostředků na cizím místě.
Osobní symbol, který Freeman nikdy nesundává
Pro Morgana Freemana ale nejde jen o historickou zajímavost. Sám herec v rozhovorech naznačil, že náušnice pro něj představují i připomínku vlastní smrtelnosti. Nejde o morbidní gesto, ale spíš o tiché uvědomění, že život není samozřejmost. A že je dobré být připravený na nečekané.
Možná i proto se svých náušnic téměř nikdy nevzdává.
Moře jako celoživotní motiv
Zajímavé je, že spojení s mořem u Freemana nekončí jen u stylu. Herec je známý svou vášní pro plachtění, které se věnuje už od mládí. Náušnice tak nejsou jen vizuální odkaz na piráty, ale i součást osobní identity – propojení svobody, dobrodružství a respektu k životu.
Blyštivý detail s velkým příběhem
Na první pohled obyčejný doplněk. Ve skutečnosti symbol s historií, která sahá stovky let zpět. A možná právě proto působí tak silně – protože za ním není trend, ale příběh.