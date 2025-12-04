Pohádky je konec. Vémolova manželka už si hledá nové bydlení. Snadné to ale nebude
4. 12. 2025 – 6:30 | Magazín | BS
Vztah slavného páru je zřejmě v troskách a krásná blondýnka se chystá odejít do vlastního.
Kdo by sledoval slavný pár, který tvoří prominentní český zápasník MMA Karlos Vémola a sympatická zlatovláska Lela Ceterová, pouze na sociálních sítích, nevšiml by si nejspíš vůbec ničeho. Ještě nedávno Lela sdílela idylické snímky z oslavy synových narozenin a na čisté obloze ani mráčku.
Což ale podle všeho nemůže být obraz vzdálenější od reality. Podle informací magazínu eXtra.cz je totiž vztah prakticky v troskách a Lela už si hledá nové bydlení.
Nepůjde to ale lusknutím prstů: „Stěhování bude trvat,“ uvádí zdroj, který si nepřál být jmenován. Důvodem jsou především děti, které jejich maminka nechce šokovat náhlou změnou ze dne na den, obzvlášť krátce před Vánocemi.
„Do Vánoc budou kvůli dětem spolu,“ potvrzuje zdroj.
Informátor již dřív vysvětlil, že Karlos prý v domácnosti vůbec nefunguje, doma se navíc podle všeho už skoro neukazuje a prakticky celá starost o živobytí i děti spadá jen na Lelu. A ta už toho má prostě a dobře dost.
Slyšet lze také spekulace o možné nevěře, tu ale nikdo zatím nepotvrdil. Tak či tak, nezaměnitelná blondýnka se prý má už zítra sejít s právníky, což by naznačovalo, že rozchod a případný rozvod myslí opravdu smrtelně vážně.
Pár se totiž rozcházel a scházel už několikrát. Tentokrát to ale nevypadá, že by krizi dokázali překonat nějak smírně.