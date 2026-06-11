Podle Pirátů bude ostuda, pokud Babiš nedorazí na jednání Sněmovny k Agrofertu
11. 6. 2026 – 10:40 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Bývalý předseda Pirátů Ivan Bartoš by považoval z ostudu, pokud premiér Andrej Babiš (ANO) dnes nedorazí na mimořádné jednání Sněmovny, která se koná z iniciativy opozice kvůli jeho střetu zájmů a dotacím pro Agrofert.
Babiš má podle úřadu vlády od rána program v Plzni. Poslední bod jeho programu začíná ve 14:30, schůze Sněmovny má trvat od 12:00 do 15:00. Piráti před zasedáním kritizovali nejen postupy úřadů ohledně dotací, ale i poslaneckou novelu zákona o střetu zájmů, která podle nich stávající předpis rozebírá na součástky v Babišův prospěch.
Představitelé opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 volají po pozastavení vyplácení dotací Agrofertu, dokud nebude jisté, že je Evropská unie neodmítne proplácet. Evropská komise nedávno požádala české úřady o informace o opatřeních, která byla přijata v souvislosti se zabráněním možného střetu zájmů premiéra. Opozice varuje, že pokud EU odmítne dotace uhradit, dopadnou na český státní rozpočet. Babiš vložil v únoru akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust. Považuje tím střet zájmů za vyřešený podle českého i evropského práva.
Šéf Pirátů Zdeněk Hřib uvedl, že Babišova vláda řeší pouze penězovody pro Agrofert. Piráti chtějí dnes téma probírat věcně a bez obstrukcí, nelze ho ale podle nich přejít. "Andrej Babiš a jeho zlodějiny nás nestojí jen peníze, ale také čas, energii a politickou práci, kterou bychom mohli věnovat třeba bydlení," uvedl Hřib.
V souvislosti s novelou koaličních poslanců Hřib řekl, že zákony v ČR se nesmí přepisovat podle toho, jak to potřebuje jeden holding. Piráti se kvůli návrhu obrací na eurokomisaře pro demokracii, spravedlnost a právní stát Michaela McGratha, uvedl Bartoš. Kritizoval, že kvůli programu v Plzni patrně nebude dnes na jednání poslanců Babiš. "Je to docela ostuda, ty tři hodiny jsou dost málo a měl by si na to najít čas," uvedl.
Z úpravy části zákona o střetu zájmů známé jako lex Babiš, kterou navrhla skupina koaličních poslanců v čele s Radkem Vondráčkem (ANO), vyplývá, že zákaz poskytování zakázek, dotací a pobídek společnostem členů vlády možná čeká zmírnění. Firma člena vlády by nesměla dostat výhradně nenárokovou dotaci nebo investiční pobídku jen od ministerstva, v jehož čele tento člen vlády stojí. Obdobně by to platilo u veřejných zakázek. Opoziční strany proti změnám protestují, navrhované úpravy působí v Babišův prospěch i podle protikorupční organizace Transparency International.