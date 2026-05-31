Podivná otočka. Felixovi Dádino pití najednou nevadí: "Nebudu zakazovat, co má nejradši"
31. 5. 2026 – 8:51 | Magazín | Jana Strážníková
Známý saxofonista provedl otočku na patě a najednou už své ženě v alkoholismu bránit nehodlá.
O tom, že si dnes už bývalá herečka Dáda Patrasová ráda dopřeje nějaký ten drink, a že to pak také umí dopadnout všelijak, už se napsaly snad kilometry textu.
Dáda pod vlivem způsobila už dvě autonehody, pak zas jednou nepřišla k domluvenému natáčení, protože zkrátka fyzicky nemohla... A ztráta dcery samozřejmě také nepomohla vůbec ničemu.
Možná si také vzpomenete na spoustu veřejných hádek a tyjátru s manželem, Felixem Slováčkem, když měli tendence jeden druhého obviňovat z alkoholismu a oba tvrdili, že oni žádný problém nemají. Pak to zase chvíli vypadalo, že se něco bude dít, protože Dáda slíbila, že se půjde léčit, pokud s ní půjde i Felix. A ten souhlasil.
Jenže, jak se říká, slibem nezarmoutíš. Když přišlo na věc, Slováček měl najednou moc práce. A tak se žádná odvykačka nekonala a nejspíš ani konat nebude, protože Felix se v rozhovoru s magazínem Aha! najednou vyjádřil ve smyslu „jen ať si dá“.
„Dáda je vinařka, má ráda víno. Ona to s ním umí, někdy jí to ale ulítne, no,“ procvičil se Felix v kulantních eufemismech.
„Proč bych jí zakazoval něco, co jí dělá radost? Neřešme ji, nechme ji v klidu,“ dodal.