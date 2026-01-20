Pod antarktickým ledem se skrývá celý svět. Nová mapa šokovala vědce
20. 1. 2026 – 8:40 | Zpravodajství | Alex Vávra
Pod kilometry ledu se pod Antarktidou skrývá členitá krajina plná hor, údolí a dávných říčních koryt, která zásadně ovlivňuje chování ledovců. Nová průlomová mapa tento skrytý svět poprvé odhaluje v nebývalých detailech a přináší důležitý klíč k pochopení budoucího tání ledu i růstu hladiny světových oceánů.
Antarktida patří k posledním skutečně neprobádaným koutům planety. Nekonečné pláně ledu, extrémní chlad a izolace z ní po desetiletí dělaly místo, kam se člověk dostával jen s velkými obtížemi. Přesto právě zde leží jeden z klíčů k pochopení budoucnosti Země. Pod několika kilometry ledu se skrývá krajina, která rozhoduje o tom, jak rychle budou antarktické ledovce tát a jak výrazně tím ovlivní hladinu světových oceánů. Nová vědecká studie nyní tuto skrytou tvář Antarktidy odhaluje v detailech, jaké tu dosud nikdy nebyly.
Vědcům se podařilo vytvořit nejpodrobnější mapu skalního podloží pod antarktickým ledovým příkrovem. Led, který pokrývá plochu přes 5,4 milionu čtverečních mil a místy dosahuje tloušťky téměř pěti kilometrů, dosud skrýval celé horské systémy, hluboká údolí i dávné říční sítě. Právě tato neviditelná krajina přitom zásadně ovlivňuje, kudy a jak rychle se led pohybuje. Výsledky publikované v časopise Science představují zásadní průlom nejen v glaciologii, ale i v klimatické vědě.
Dosavadní poznání Antarktidy pod ledem bylo překvapivě kusé. Tradiční pozemní a letecké průzkumy využívaly radar, který dokáže nahlédnout pod led, jenže měření probíhala pouze podél jednotlivých tras. Ty od sebe často dělily desítky kilometrů, což nutilo vědce rozsáhlé oblasti jen odhadovat. Jemné detaily, jako jsou úzká údolí nebo menší hřebeny, tak mohly zcela uniknout pozornosti. V některých ohledech jsme proto věděli více o povrchu Marsu než o tom, co se nachází pod ledem na vlastní planetě.
Nový přístup tuto situaci zásadně změnil. Výzkumníci zkombinovali satelitní snímky povrchu ledu ve vysokém rozlišení, měření tloušťky ledového příkrovu a fyzikální modely proudění ledu. Led se totiž při pohybu chová citlivě na tvary podloží – zrychluje se nad údolími, zpomaluje nad hřebeny a jemně deformuje svůj povrch. Právě tyto drobné změny bylo možné díky satelitům sledovat po celé Antarktidě a využít je k rekonstrukci skryté topografie.
Skrytý svět pod ledem
Výsledná mapa odhalila krajinu, která je mnohem členitější, než se dosud předpokládalo. Pod ledem se ukrývají desítky tisíc kopců a hřbetů, hluboká údolí i rozsáhlé pánve. Vědci identifikovali také říční kanály táhnoucí se stovky kilometrů, které pravděpodobně pocházejí z doby před vznikem ledového příkrovu. Tyto dávné říční systémy naznačují, že Antarktida kdysi vypadala zcela jinak, než jak ji známe dnes.
Jedním z nejzajímavějších objevů je hluboký kanál v oblasti Maudovy podledovcové pánve. Tento útvar je v průměru desítky metrů hluboký, několik kilometrů široký a táhne se téměř čtyři sta kilometrů. Jinde mapa odhalila ostré přechody mezi vysočinami a nížinami, které naznačují přítomnost tektonických hranic a složitou geologickou historii kontinentu. Některé oblasti pod ledem dokonce připomínají alpskou krajinu s hřebeny a strmými svahy.
Zatímco hlavní horská pásma Antarktidy byla vědě známa už dříve, nový model přinesl souvislý a detailní obraz celého kontinentu. To, co bylo dříve jen mozaikou izolovaných měření, se nyní proměnilo v ucelenou mapu skrytého světa.
Klíč k budoucnosti klimatu
Význam tohoto objevu dalece přesahuje čistě geografický zájem. Tvar skalního podloží zásadně ovlivňuje rychlost a směr pohybu ledovců. Právě díky údolím a kanálům může led proudit rychleji k oceánu, zatímco hřebeny a vyvýšeniny ho mohou brzdit. Lepší znalost těchto detailů umožní vědcům zpřesnit počítačové modely a lépe předpovědět, jak se antarktický ledový příkrov bude chovat v oteplujícím se klimatu.
Budoucí tempo tání antarktického ledu patří k největším neznámým současné klimatické vědy. I malé rozdíly v rychlosti pohybu ledovců mohou znamenat výrazně odlišné scénáře růstu hladiny moří. Nová mapa poskytuje chybějící dílek skládačky, který může pomoci tyto odhady zpřesnit a připravit se na možné dopady.
Ačkoli nejde o definitivní výsledek a mapa je zatížena určitými nejistotami, odborníci se shodují, že představuje zásadní krok vpřed. Ve spojení s dalšími pozemními, leteckými a satelitními průzkumy nabídne stále přesnější obraz toho, co se skrývá pod antarktickým ledem.
Antarktida tak zůstává místem plným tajemství, ale jedno z těch největších se nyní začíná odkrývat. Pod kilometry ledu neleží jen nehybná masa hornin, ale dynamická krajina, která rozhoduje o budoucnosti celých pobřeží planety. Čím lépe ji dokážeme pochopit, tím lépe se dokážeme připravit na svět, který se vlivem klimatických změn nevyhnutelně proměňuje.