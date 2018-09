Poche se proti Babišovi brání nahrávkou z porady diplomatů

AKTUALITA - Aktuality autor: von

Nominant ČSSD na post ministra zahraniční Miroslav Poche reagoval na nedělní výroky premiéra Andreje Babiše ohledně svých tvrzení na poradě diplomatů. Na svých webových stránkách proto dnes nahrávku zveřejnil. Na záznamu mluví o tom, že by ho v čele ministerstva nemohl zastoupit někdo s rozdílnými názory. Babiš totiž tvrdil, že Poche se pochlubil tím, že by takovému jedinci přímo šéfoval.

V úvodu svého zhruba devítiminutového vystoupení před diplomaty Poche uvedl, že si nemyslí, že za jeho odmítnutím prezidentem Milošem Zemanem stojí jeho názory, a poděkoval za podporu od předsedy ČSSD Jana Hamáčka. "Chtěl bych vás ujistit všechny, že pokud by někdy, za poměrně dlouhou dobu, došlo k tomu, že bych už nebyl nominantem sociální demokracie na tento post, tak nepřipustím, aby byl ministrem zahraničí této vlády někdo, kdo by s mými názory byl v protikladu nebo rozporu," uvedl.

Babiš v neděli v televizi Prima uvedl, že se Poche ministrem nestane, protože působí v Černínském paláci negativně a nešťastně se vyjadřuje. "Ty jeho vyjádření, že i když tam bude nový ministr, tak že ho bude řídit, to není dobře," řekl Babiš s odkazem na poradu velvyslanců.

Na ní Poche řekl, že situace kolem něj neovlivnila fungování ministerstva ani zahraniční služby a "nedošlo ani k personálním otřesům". Pozitivně přitom zmínil vznik nového analytického odboru, který by od září měl pomáhat definovat českou zahraniční politiku. Mezi prvními úkoly analytického centra jmenoval posouzení přínosů a rizik plánovaného přesunu zastupitelského úřadu v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzaléma, přípravu dialogu s Ruskem a analýzu situace ve vztazích s Tureckem.

Dialog s Čínou i USA

Mezi osobními prioritami zmínil Poche budování společné obranné politiky EU. "Určitě, v tom se liším od pana premiéra, bych rád, aby vláda měla otevřenější postoj a debatu směrem k přijetí eura, je to náš závazek," uvedl dále. Výsledem takové debaty by podle něj měl být závazek přijetí jednotné evropské měny Českem příští vládou. Česko by podle Pocheho mělo podporovat vstup zemí západního Balkánu do EU a snažit se oživit dialog se Spojenými státy. Za přínosné označil rozvíjení dosavadní komunikace s Čínou.

Kritiku od premiéra v neděli Poche označil za součást nátlaku na svou osobu. Babišovi se podle něj také nelíbí to, že brání tomu, aby hnutí ANO protlačovalo své bývalé politiky do diplomatických pozic.

Hamáček v pátek po zasedání širšího vedení ČSSD oznámil, že chce spor o nominaci Pocheho řešit až po komunálních a senátních volbách, které budou 5. a 6. října. Téma by podle něj mohlo poškodit kampaň ČSSD. Řešení by podle Hamáčka mělo být jasné ve druhé polovině října.