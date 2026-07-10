Po vyřazení vypěnil. Trenér Egypta obvinil rozhodčí, že chtěli udržet Messiho na mistrovství světa
10. 7. 2026 – 11:24 | Zpravodajství | Boris Staněk
Čtvrtfinále mistrovství světa skončilo pro Egypt bolestivým zklamáním. Po dramatické porážce 2:3 s Argentinou ale nebyly hlavním tématem góly ani skvělý výkon obou týmů. Egyptský trenér po závěrečném hvizdu rozpoutal bouři svými výroky, když naznačil, že rozhodčí pomohli Argentině záměrně.
„Možná chtěli, aby Lionel Messi na turnaji zůstal co nejdéle,“ prohlásil rozhořčený kouč na tiskové konferenci. Podle něj bylo během utkání několik sporných momentů, které byly posouzeny ve prospěch úřadujících mistrů světa.
Vadily mu dva klíčové momenty
Egyptská lavička protestovala především proti několika rozhodnutím hlavního rozhodčího ve druhém poločase. Trenér tvrdil, že jeho tým byl poškozen a že podobné verdikty ovlivnily vývoj zápasu.
„Nechci hledat výmluvy, ale některé situace byly velmi těžko pochopitelné. Pokud se podobné momenty opakují proti stejnému týmu, člověk si začne klást otázky,“ uvedl podle zahraničních médií.
Přímý důkaz o zvýhodňování Argentiny ale nepředložil a jeho slova zatím zůstávají pouze osobním názorem.
Argentina slaví, soupeř zuří
Na argentinské straně panovala po závěrečném hvizdu úplně jiná atmosféra. Jihoamerický celek zvládl dramatický duel a postoupil mezi nejlepší čtyři týmy turnaje. Fanoušci oslavovali především další skvělý výkon Lionela Messiho, který zůstává největší hvězdou šampionátu.
Právě jeho jméno se ale stalo součástí kontroverze. Egyptský trenér naznačil, že pořadatelé i fotbalové autority mohou mít zájem na tom, aby jedna z největších ikon světového fotbalu na turnaji vydržela co nejdéle.
Rozhodčí jsou pod drobnohledem
Podobná obvinění nejsou na velkých turnajích ničím novým. Po vyřazení často přicházejí emotivní reakce hráčů i trenérů, kteří těžce nesou těsnou porážku. FIFA ani komise rozhodčích zatím na výroky egyptského kouče nereagovaly.
Fotbaloví experti mezitím upozorňují, že sporné situace budou podrobně analyzovány. Zda rozhodčí skutečně chybovali, nebo šlo jen o frustraci poraženého týmu, ukážou až následné rozbory jednotlivých momentů.
Jisté je jediné. Místo oslav postupu Argentiny se po čtvrtfinále mluví především o ostrých slovech egyptského trenéra, která okamžitě obletěla svět a znovu rozvířila debatu o roli rozhodčích na největším fotbalovém turnaji planety.