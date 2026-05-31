Po vítězství Paris St. Germain nad Arsenalem vypukly ve Francii násilnosti
31. 5. 2026 – 9:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná
Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris St.Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP.
Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné. AFP uvedla, že při oslavách, které přerostly v násilí, utrpělo zranění nejméně sedm policistů. Většina případů zadržení se týká Paříže, kde policie zadržela přes 280 lidí.
Fotbalisté Paris St. Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4:3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej.