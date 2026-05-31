31. 5. 2026 – 9:30 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Po vítězství Paris St. Germain nad Arsenalem vypukly ve Francii násilnosti
Francouzská policie zadržela 416 lidí po násilnostech, které vypukly po sobotním vítězství fotbalového klubu Paris St.Germain nad anglickým Arsenalem ve finále Ligy mistrů. V noci na dnešek o tom informovala agentura AFP.

Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez označil násilnosti za naprosto nepřijatelné. AFP uvedla, že při oslavách, které přerostly v násilí, utrpělo zranění nejméně sedm policistů. Většina případů zadržení se týká Paříže, kde policie zadržela přes 280 lidí.

Fotbalisté Paris St. Germain porazili ve finále Ligy mistrů Arsenal 4:3 na penalty, v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1:1. Francouzský celek jako teprve druhý tým po Realu Madrid v moderní éře soutěže obhájil trofej.

Zdroje:
ČTK

