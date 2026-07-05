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Po sprše už neuvidíte zamlžené zrcadlo. Stačí jedna věc z koupelny a pára nemá šanci

5. 7. 2026 – 18:03 | Magazín | Jana Szkrobiszová

Po sprše už neuvidíte zamlžené zrcadlo. Stačí jedna věc z koupelny a pára nemá šanci
zdroj: Freepik.com
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Zamlžené zrcadlo po každé sprše zná snad každý. Než se pustíte do ranní péče o pleť nebo líčení, musíte čekat, až pára zmizí, nebo zrcadlo neustále otírat. Přitom existuje jednoduchý trik, který zabere jen pár minut a využívá věc, kterou má doma téměř každý.

Horká sprcha vytvoří v koupelně velké množství vodní páry. Ta se při kontaktu se studeným povrchem zrcadla sráží na drobné kapky vody a během několika sekund znemožní výhled.

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Pára se na zrcadle přestane usazovat

Místo neustálého otírání zkuste jednoduchý trik s obyčejnou pěnou na holení. Úklidoví experti i domácí kutilové na něj nedají dopustit a na sociálních sítích patří mezi nejčastěji doporučované hacky do koupelny.

K zamlžení dochází proto, že teplá vodní pára narazí na chladnější povrch zrcadla a zkondenzuje do drobných kapek vody. Ty rozptylují světlo a vytvářejí známý mléčný povlak

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Stačí tenká vrstva pěny na holení

Nejprve zrcadlo běžně umyjte a osušte. Poté na něj naneste malé množství klasické pěny na holení a pomocí čisté utěrky z mikrovlákna ji rovnoměrně rozetřete po celé ploše.

Nechte ji přibližně 15 až 20 minut působit a nakonec ji důkladně vyleštěte čistým hadříkem nebo papírovou utěrkou. Na skle zůstane tenká neviditelná ochranná vrstva, která omezuje usazování vodních kapek a výrazně snižuje zamlžování zrcadla.

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Funguje díky tenkému ochrannému filmu

Podle odborníků vytváří pěna na skle jemný film, který mění způsob, jakým se na povrchu sráží voda. Místo kapiček, které vytvářejí mlhu, se vlhkost rozprostře do tenké vrstvy, takže zrcadlo zůstává mnohem déle průhledné.

Stejný princip využívají i některé komerční přípravky proti zamlžování zrcadel nebo brýlí. Pěna na holení je ale výrazně levnější a většina domácností ji má běžně v koupelně.

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Efekt nevydrží navždy

Ochranná vrstva se postupně smyje při běžném čištění nebo vlivem vlhkosti, proto je potřeba celý postup po několika dnech či týdnech zopakovat. Přesto jde o jednoduchý trik, který zabere jen pár minut a může každodenní používání koupelny výrazně zpříjemnit.

Tagy:
tipy a triky zrcadlo tipy a rady zamlžené pěna na holení
Zdroje:
womanandhome.com, goodhousekeeping.com, mos.org
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Jana Szkrobiszová
Píše o módě, kráse, bytových interiérech i skutečném životě. Miluje styl, příběhy, celebrity, hudbu, malování, sport i cestování. Inspiraci hledá ve světě, i v lidech kolem sebe. Věří, že dobrý text může být stejně silný jako dobrý parfém, který ve vás zanechá stopu.

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