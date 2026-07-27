Po šesti letech se vrací do Ulice: Hned první scénou obrátí Veroničin život naruby
27. 7. 2026 – 9:00 | Magazín | Jana Strážníková
Po téměř šesti letech se do Ulice vrací Patrik – a rovnou s prstýnkem v kapse. Jenže místo vysněného „ano“ ho čeká spíš drama.
Když se v Ulici po letech objeví stará známá tvář, diváci zbystří. Patrikův návrat ale rozhodně není jen zdvořilostní návštěva. Přijíždí vyrovnaný, sebevědomý a odhodlaný udělat ten nejzásadnější krok svého života. Je přesvědčený, že Veronika je ta pravá a svatbě už nic nebrání. Jenže scenáristé bývají k romantickým iluzím nemilosrdní.
Patrika hraje Jiří Hána. Naposledy Ulici natáčel během covidové pandemie, pak seriál opustil kvůli závazkům v kriminálce Specialisté. Na place se neobjevil téměř šest let a Veronika o něm celou dobu jen mluvila, připomíná Kinobox.
„Já nemůžu úplně prozrazovat, co se bude dít, ale pokud nás diváci sledovali a viděli, jak jsme s Hankou hezky pracovali na našem vztahu, tak teď po návratu jsem se dozvěděl moji dějovou linku, která tyto diváky asi překvapí,“ láká Hána na svůj comeback. Hankou myslí Hanu Holišovou, představitelku Veroniky.
Patrik se nevrací jen proto, aby se ukázal. Přichází s jasným úmyslem požádat Veroniku o ruku – a právě kolem téhle otázky se má jeho linka točit. Odpověď, kterou dostane, ovšem nebude samozřejmostí.
Šest let odloučení se totiž nedá smazat jedním prstenem. Veronika dobře ví, co by ano v takové chvíli znamenalo, a její váhání nemusí být odmítnutím – spíš signálem, že rozhodnutí téhle váhy odmítá udělat ve spěchu. Pro Patrika, který si comeback vysnil jako dokonalý moment, je to ovšem studená sprcha.
Zajímavé je to i tím, že Veronika se z role opory pro ostatní postavy dostává do centra dění. Místo jednorázového dojemného výstupu tak Ulici čeká delší linka o důvěře, trpělivosti a o tom, jestli se dá po tak dlouhé pauze navázat tam, kde se přestalo.
Ulice běží na Nově každý všední den podvečer, aktuální i starší díly nabízí Oneplay.