Aktualizováno: Po sečtení poloviny okrsků vedlo ANO před Spolu a PirSTAN

Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení poloviny okrsků hnutí ANO s 29,75 procenta hlasů před koalicí Spolu, která měla 24,53 procenta.

(AKTUALIZOVÁNO, 16:10) Třetí byla koalice Pirátů a STAN se 13,88 procenta. Do Sněmovny by se dostala čtyři uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Vládní ČSSD má průběžně 4,99 procenta, a do Sněmovny by se tak nedostala.

Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,68 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstávají ČSSD s 4,99 procenta, Přísaha s 4,81 procenta a KSČM s 4,16 procenta.

Minulé sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO s velkým náskokem na dalších osm stran. Dostalo 29,64 procenta hlasů. Druhá ODS měla 11,32 procenta, třetí Piráti 10,79 procenta a čtvrtá SPD 10,64 procenta hlasů. KSČM měla 7,76 procenta, ČSSD 7,27 procenta. KDU-ČSL obdržela 5,8 procenta hlasů, TOP 09 měla 5,31 procenta hlasů a STAN 5,18 procenta.

Volební účast dosáhla v minulých sněmovních volbách 60,84 procenta.

(původní zpráva, 15:50) Ve sněmovních volbách vítězilo po sečtení třetiny okrsků ANO se 30,09 procenta hlasů před Spolu, které mělo 24,02 procenta. Třetí byli PirSTAN se 13,55 procenta. Do Sněmovny by se dostalo pět uskupení, vyplývá z výsledků na webu volby.cz. Vládní ČSSD má průběžně 5,08 procenta, a do Sněmovny by se tak dostala.

Hnutí SPD mělo na čtvrtém místě 10,84 procenta. Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstávají Přísaha s 4,86 procenta a KSČM s 4,31 procenta.

