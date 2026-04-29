29. 4. 2026 – 9:38 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Po schůzce s kazachstánským premiérem pokračuje Babiš do Uzbekistánu
Andrej Babiš a prezident Ázerbájdžánu Alijev zdroj: Profimedia
Premiér Andrej Babiš se dnes ráno setká s kazachstánským prezidentem Kasymem-Žomartem Tokajevem.

Poté bude spolu s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem a podnikatelskou delegací pokračovat do Uzbekistánu, kde navštíví památník nezávislosti. Odpolední program pokračuje obchodním fórem, kterého se účastní uzbecký premiér Abdulla Aripov.

Babiš se už v úterý sešel i s kazachstánským premiérem Olžasem Bektenovem. Na úvod jednání mluvil o ropě a kritizoval zelenou politiku EU, takzvaný Green Deal; následně médiím Havlíček potvrdil, že jednal se svým protějškem Erlanem Akkenženovem o dodávkách ropy a ropných produktů.

V Uzbekistánu se dnes koná další obchodní fórum; podle Svazu průmyslu a dopravy ČR by se v Uzbekistánu mohly české podniky podílet na rozvoji dopravní infrastruktury, energetiky a zdravotnictví. Během návštěvy této země má Babiš v plánu zavítat do jazykové školy, která vzdělává zdravotní sestry a pečovatelky.

Poslední den cesty zakončí premiér jednáním s uzbeckým prezidentem Šavkatem Mirzijojevem.

Zdroje:
ČTK

