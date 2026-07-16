Po letech čekání přišel zlom. Pražská zoo má pět vzácných gepardích mláďat
16. 7. 2026 – 13:35 | Magazín | Žaneta Kaczko
Pražská zoologická zahrada hlásí mimořádný chovatelský úspěch. Sedmiletá samice geparda štíhlého porodila pět mláďat, která zatím zůstávají v zázemí a jsou plně závislá na mateřském mléce. Pokud se budou dál vyvíjet dobře, návštěvníci by je mohli vidět ve druhé polovině srpna.
V pražské zoologické zahradě se po osmi letech narodila mláďata geparda štíhlého. Pětice koťat přišla na svět 18. června a podle chovatelů zatím prospívá. Nejrizikovější období života ale mláďata ještě nepřekonala, proto zůstávají společně s matkou v zázemním výběhu mimo oči návštěvníků.
Mláďata se narodila slepá, během prvních týdnů se však jejich stav postupně mění. Už vidí, začínají jim růst první řezáky a pokoušejí se o nejisté kroky. Stále jsou ale plně odkázaná na mateřské mléko a péči sedmileté samice.
Právě chování matky považují chovatelé za velmi dobré znamení. Samice podle zoo v minulosti přišla z Francie ve špatné psychické i fyzické kondici a dlouho nebylo jisté, zda se od ní zahrada mláďat někdy dočká. Loni sice zabřezla, porodila však mrtvé mládě. Současný vrh pěti životaschopných koťat je proto pro chovatele důležitým posunem.
Samice si pro porod vybrala venkovní výběh. To podle zahrady přiblížilo odchov přirozeným podmínkám, zároveň ale zvýšilo riziko pro mláďata. Ta musela krátce po narození zvládnout i prudké lijáky na přelomu června a července. Promoknutí a následný zápal plic patří u koťat mezi časté příčiny úhynu i ve volné přírodě. Matka však mláďata chránila a z husté srsti jim vylizovala vodu.
Pokud bude vývoj pokračovat příznivě, návštěvníci by mohli mláďata poprvé spatřit ve druhé polovině srpna. Do té doby zůstanou v klidném zázemí, kde je chovatelé mohou sledovat bez zbytečného rušení.
Gepard štíhlý patří mezi jedny z nejohroženějších druhů kočkovitých šelem. Ve volné přírodě podle pražské zoo zbývá přibližně 7000 jedinců. Náročný je i chov v lidské péči. Počet gepardů v evropských zoologických zahradách od roku 2020 klesl zhruba o čtvrtinu, každé úspěšně odchované mládě má proto pro záchovný chov velký význam.