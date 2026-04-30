Po ledu oheň. Ostrý zvrat počasí: Teploty budou brzy atakovat 30 stupňů
30. 4. 2026 – 10:49 | Magazín | BS
Teplotní rozdíl mezi dnešní nocí a víkendovým odpolednem může na některých místech dělat až neuvěřitelných 40 °C.
Máme za sebou mimořádně mrazivou noc: Teploty se pod nulu propadly na většině území republiky a silné přízemní mrazíky nebyly výjimkou. Na horách byla k vidění dokonce dvouciferná záporná čísla.
„Teploty vzduchu se v 5:00 ráno pohybovaly většinou pod bodem mrazu, nejčastěji v intervalu 0 až -5 °C. Pravděpodobně nejnižší teplota byla na Jizerce téměř -12 °C,“ uvádí odborníci z ČHMÚ na sociální síti.
„Přízemní teploty se pohybovaly kolem 5:30 většinou v intervalu -3 až -10 °C,“ dodávají.
Dnešní noc pravděpodobně nebyla poslední s teplotami pod nulou, ale až tak intenzivní ranní mráz už meteorologové v následujícím období nečekají. A především rozdíl mezi dneškem a prodlouženým víkendem bude obrovský.
Podle týdenní předpovědi ČHMÚ poletí teploty strmě vzhůru: V pátek můžeme čekat denní maxima okolo 20 °C a v sobotu, neděli i pondělí průměrně 25 °C, což ale neznamená, že nemůže být tepleji: Meteorologové lokálně zmiňují i horka atakující třicetistupňovou hranici.
Vysoké teploty o víkendu v celé střední Evropě čeká také model ECMWF. Na obrázku z wxcharts je k vidění předpověď na neděli, 15:00:
Příští týden by pak měl být opět o něco chladnější a měl by také snad konečně přinést i nějaké srážky: „Převládat bude velká oblačnost s přechodnými slunečnějšími epizodami. Na mnoha místech se vyskytnou přeháňky nebo déšť, s malou pravděpodobností i bouřky,“ píší meteorologové z ČHMÚ o počasí v období od úterý do dalšího víkendu.