Po diagnóze nevyléčitelné nemoci šokoval svět. Bryan Johnson mluví o vlastním klonu
28. 7. 2026 – 9:00 | Zpravodajství | Alex Vávra
Americký biohacker Bryan Johnson po oznámení nevyléčitelné diagnózy znovu šokuje. Tvrdí, že si vytvořil vlastní buňky podobné embryonálním, které by jednou mohly posloužit k pěstování náhradních orgánů nebo omlazení organismu. Odborníci však upozorňují, že mezi jeho vizí a současnými možnostmi medicíny je zatím stále velká propast.
Většina lidí by po oznámení nevyléčitelné diagnózy hledala způsob, jak nemoc co nejlépe zvládnout. Americký podnikatel Bryan Johnson se ale vydal úplně jinou cestou. Muž, který utratil miliony dolarů za experimenty zaměřené na zpomalení stárnutí, nyní tvrdí, že našel další krok na své cestě za dlouhověkostí. Nechal si vytvořit vlastní buňky připomínající ty embryonální a věří, že z nich jednou bude možné vypěstovat nové orgány nebo omlazovat celé lidské tělo.
Zní to jako zápletka futuristického filmu. Přesto Johnson tvrdí, že právě podobné technologie budou v příštích desetiletích běžnou součástí medicíny. Odborníci však upozorňují, že mezi současným výzkumem a jeho vizí stále leží řada zásadních překážek.
Nevyléčitelná nemoc ho přiměla hledat nové cesty
Osmačtyřicetiletý technologický podnikatel letos oznámil, že mu lékaři diagnostikovali autoimunitní gastritidu (AIG). Jde o chronické nevyléčitelné onemocnění, při kterém imunitní systém napadá vlastní žaludeční sliznici a postupně ji poškozuje.
Johnson je přesvědčen, že se na rozvoji nemoci podepsal jeho dřívější životní styl. Přiznává, že jako dítě jedl převážně sladké cereálie, pil slazené limonády a často se stravoval ve fastfoodech. Později, když jako mladý otec tří dětí budoval firmu v Silicon Valley, šlo podle něj zdraví stranou. Přibral téměř dvacet kilogramů, dlouhodobě bojoval s depresemi a právě tehdy se podle něj začaly rozvíjet autoimunitní potíže, které nejprve zasáhly štítnou žlázu a později i žaludek.
Paradoxně ale říká, že právě tato diagnóza pro něj znamenala nový impuls. Podle Johnsona by díky rychlému rozvoji umělé inteligence, genetických technologií a moderní biologie už v budoucnu nemělo existovat onemocnění, které bude automaticky považováno za nevyléčitelné. Ve snaze tuto vizi naplnit si nechal odebrat krev a z ní izolovat buňky, které vědci pomocí technologie indukovaných pluripotentních kmenových buněk (iPSC) přeprogramovali do stavu podobného embryonálním buňkám.
Právě tento experiment Johnson označuje za vytvoření svého novorozeného já. Ve skutečnosti ale nejde o lidského klona. V laboratoři nevznikl nový člověk, nýbrž mimořádně všestranné buňky, které se mohou přeměnit téměř na jakýkoli typ buněk lidského těla. Tyto buňky zatím existují pouze v laboratorních podmínkách v Petriho misce.
Od léčby Parkinsonovy choroby až po pěstování nových orgánů
Technologie iPSC rozhodně není Johnsonovým výmyslem. Patří mezi nejvýznamnější objevy moderní biologie a za její vývoj získal japonský vědec Šinja Jamanaka v roce 2012 Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství. Vědci dnes zkoumají možnosti jejího využití při léčbě Parkinsonovy choroby, srdečních onemocnění, poškození zraku nebo dalších nemocí, při nichž dochází k odumírání buněk. Některé klinické studie už probíhají. Johnson ale míří ještě mnohem dál.
Věří, že jednou bude možné z jeho vlastních buněk vypěstovat nové orgány, které nahradí ty poškozené, testovat na nich experimentální léčbu nebo průběžně obnovovat stárnoucí tkáně. Protože by všechny buňky pocházely přímo z jeho těla, organismus by je podle současných předpokladů neměl odmítat tak snadno jako orgány od cizích dárců. Právě v tom Johnson spatřuje jednu z možných cest, jak jednou výrazně zpomalit, nebo dokonce obrátit proces stárnutí. Jenže právě zde začíná hranice mezi současnou vědou a vizí budoucnosti.
Přestože indukované pluripotentní kmenové buňky představují skutečný vědecký průlom, vypěstování plně funkčních lidských orgánů připravených k běžným transplantacím zatím medicína nezvládá. Nadějné experimenty probíhají například s pěstováním lidských orgánů v geneticky upravených prasatech nebo s transplantacemi orgánů těchto zvířat, žádná z metod ale zatím není připravena pro rutinní léčbu pacientů. Johnson přesto tvrdí, že právě tímto směrem se bude zdravotnictví v příštích desetiletích ubírat.
Jeho nejnovější experiment však vyvolal i kritické reakce. Někteří lidé mu vyčítají, že za miliony dolarů financuje spíše vlastní posedlost dlouhověkostí než skutečný lékařský výzkum. Jeden z komentujících na sociální síti X například napsal, že Johnson je příkladem toho, co se stane, když člověk s obrovským majetkem dostane zároveň obrovský strach ze smrti.
Sám Johnson podobná obvinění odmítá. Tvrdí, že všechny své experimenty zveřejňuje právě proto, aby urychlil vývoj nových léčebných postupů a přispěl k tomu, aby se dnešní odvážné myšlenky jednou staly běžnou součástí medicíny.
Ať už se jeho předpovědi naplní, nebo ne, jedno je jisté už dnes. Bryan Johnson znovu dokázal rozpoutat debatu o tom, kde končí legitimní vědecký výzkum a kde začíná futuristická představa o tom, že stárnutí jednou přestane být nevyhnutelnou součástí lidského života.