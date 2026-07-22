Po 75 letech našli vrak letadla, které navždy změnilo pravidla létání
22. 7. 2026 – 18:08 | Magazín | Alex Vávra
Po téměř 75 letech se podařilo objevit vrak letounu Pan Am Clipper Endeavor, jehož tragická havárie u pobřeží Portorika v roce 1952 připravila o život 52 lidí. Nejde však jen o významný archeologický nález – právě tato katastrofa vedla k zavedení bezpečnostních opatření, která dnes absolvuje každý cestující před odletem.
Sedm desítek let leželo na dně Atlantského oceánu místo jedné z nejvýznamnějších leteckých katastrof 50. let zahalené tajemstvím. Pátrací týmy nyní oznámily, že se jim podařilo objevit vrak letounu Pan Am Clipper Endeavor, který se v roce 1952 zřítil krátce po startu z Portorika. Objev není významný jen z historického hlediska. Právě tato tragédie totiž vedla k zavedení bezpečnostních pravidel, která dnes považujeme za naprostou samozřejmost – včetně povinných předletových instruktáží.
Letadlo společnosti Pan American World Airways odstartovalo 11. dubna 1952 v 12:11 místního času z portorického San Juanu. Pod velením zkušeného kapitána Johna C. Burna mířil čtyřmotorový Douglas DC-4 na tehdejší newyorské letiště Idlewild, dnešní JFK. Na palubě se nacházelo 64 cestujících a pět členů posádky. Jen několik minut po vzletu však došlo k selhání obou motorů na pravé straně stroje. Posádka neměla jinou možnost než nouzově přistát na hladině Atlantského oceánu.
Všichni přežili náraz, ale ne potopení letadla
Samotný dopad na vodní hladinu byl překvapivě dobře zvládnutý. Přestože se při nárazu odtrhla ocasní část letounu, hlavní kabina zůstala z velké části neporušená a všichni lidé na palubě prvotní náraz přežili.
Během několika okamžiků se ale situace dramaticky změnila. Cestující před odletem neabsolvovali žádnou bezpečnostní instruktáž, mnoho z nich nerozumělo pokynům posádky kvůli jazykové bariéře a neexistoval ani koordinovaný plán evakuace. Letadlo se navíc začalo velmi rychle zaplavovat a za méně než tři minuty zmizelo pod hladinou.
Ačkoliv byl stroj vybaven záchrannými čluny i plovacími vestami pro všechny osoby na palubě, většina cestujících zůstala sedět na svých místech. Americká pobřežní stráž a Americké letectvo okamžitě zahájily rozsáhlou záchrannou operaci, přesto se podařilo zachránit pouze 12 cestujících a pět členů posádky. Celkem při neštěstí zahynulo 52 lidí.
Mezi dvěma dnes známými žijícími přeživšími je žena, které je dnes 102 let. V době nehody pracovala jako zdravotní sestra a pomohla otevřít dveře letadla, aby se cestující mohli dostat ven. Druhým přeživším je tehdejší kojenec, kterého záchranáři našli plavat na hladině a následně jej úspěšně oživili. Oba podle členů pátracího týmu velmi emotivně přijali zprávu, že se po více než sedmi desetiletích podařilo vrak konečně nalézt.
Přelomový objev po více než sedmi desetiletích
Přesné místo, kde letadlo skončilo, zůstávalo po celou dobu neznámé. To se změnilo až letos díky společnému projektu Nadace pro letecké a námořní dědictví (Air/Sea Heritage Foundation), společnosti Deep Sea Vision a televizního pořadu Expedition Unknown stanice Discovery Channel. Při pátrání sehrála důležitou roli náhoda. Výzkumná loď vybavená jedním z nejpokročilejších sonarových systémů na světě právě proplouvala oblastí, kterou pátrači vytipovali. Posádka souhlasila, že přeruší svou misi a během 48 hodin pomůže s průzkumem mořského dna.
Večer 2. června vysokorozlišovací sonar zachytil objekt ležící v hloubce přibližně 610 metrů pod hladinou. Následný průzkum pomocí autonomního podvodního dronu potvrdil, že jde skutečně o hledaný Douglas DC-4. Letoun leží rozlomený na dvě části, přesto zůstal z velké části zachovaný. Na fotografiích jsou dodnes dobře patrné ikonické okřídlené logo společnosti Pan American i nápis Clipper Endeavor.
Vedoucí expedice Josh Gates označil nález za mimořádný okamžik. Připomněl, že právě tato katastrofa navždy změnila podobu civilního letectví.
Vyšetřování totiž po nehodě vedlo k zásadním změnám bezpečnostních předpisů. Mezi nejvýznamnější patřilo zavedení povinných předletových bezpečnostních instruktáží, během nichž jsou cestující seznamováni s umístěním záchranných vest, člunů i nouzových východů. Dnes jde o běžnou součást každého komerčního letu, tehdy však nic podobného neexistovalo.
Podle Douga Millera z Historické nadace Pan Am (Pan Am Historical Foundation) pomáhají tyto instruktáže vytvořit autoritu palubního personálu ještě před odletem, což výrazně zvyšuje šanci, že cestující budou v krizové situaci jeho pokyny respektovat.
Pátrací tým zdůraznil, že vrak nebude vyzvednut ani jinak narušen. Místo je považováno za pietní lokalitu a poslední odpočinek desítek obětí. Nadace pro letecké a námořní dědictví nyní spolupracuje s vládou Portorika na rozšíření ochrany naleziště a zároveň usiluje o vybudování památníku připomínajícího všechny, kteří při tragédii zahynuli.
Příběh Clipperu Endeavor je připomínkou, že některé z nejdůležitějších bezpečnostních opatření vznikají až po tragických událostech. Miliony cestujících po celém světě dnes před každým letem automaticky sledují bezpečnostní instruktáž, aniž by tušili, že její zavedení souvisí právě s katastrofou, jejíž vrak se podařilo objevit až po téměř pětasedmdesáti letech na dně Atlantského oceánu.