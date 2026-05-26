Po 75 letech definitivně končí legenda. Poslední vozy mizí z bývalé továrny
26. 5. 2026 – 8:00 | Magazín | Žaneta Kaczko
Značka, která proslula turbomotory, bezpečností a originálním přístupem ke konstrukci aut, definitivně končí. Poslední vozy opouštějí areál bývalé továrny a uzavírají jednu velkou kapitolu evropského autoprůmyslu.
Jedna z nejvýraznějších evropských automobilek definitivně uzavírá svou historii. Ze švédského Trollhättanu postupně odjíždějí poslední dochované vozy Saab, které zůstaly v areálu bývalé továrny po konci samotné značky i pozdější společnosti NEVS. Symbolicky tím tak končí příběh automobilky, která po desetiletí patřila k technologickým průkopníkům.
Z letecké výroby vznikla automobilová ikona
Saab nikdy nebyl úplně obyčejnou automobilkou, už od začátku měl jiný přístup než většina konkurence. Není divu, značka totiž vyrostla z leteckého průmyslu. Společnost vznikla krátce po druhé světové válce, v roce 1945, kdy švédský výrobce letadel hledal nové využití pro své kapacity a zaměstnance. První automobilový prototyp přišel už o rok později a sériová výroba odstartovala v roce 1949. Na vozech Saab byl letecký původ znát prakticky okamžitě. Automobily se soustředily na aerodynamiku, bezpečnost a technická řešení, která často předbíhala dobu. Tím si značka získala věrné fanoušky po celém světě.
Saab patřil mezi průkopníky turba
Velkou roli sehrál Saab také při rozšiřování přeplňovaných benzinových motorů. Turbo tehdy znamenalo moderní způsob, jak zvýšit výkon motoru bez nutnosti zvětšovat jeho objem. Motor využívá stlačený vzduch, díky čemuž dokáže nabídnout vyšší výkon při relativně rozumné spotřebě. Dnes jde o běžné řešení, v době největší slávy Saabu ale patřilo spíš mezi technické speciality. Švédská automobilka se díky tomu stala symbolem chytrého technického přístupu, originality a určité technické poctivosti, kterou fanoušci značky dodnes oceňují.
Pád nepřišel najednou
Konec Saabu nebyl otázkou jednoho špatného roku. Šlo o dlouhý proces, který se postupně zhoršoval. Automobilka se dostala pod koncern General Motors, jenže ani silné zázemí nakonec značku nezachránilo. V roce 2010 GM Saab prodal a následné pokusy o stabilizaci už nebyly úspěšné.
K problémům přispělo několik faktorů:
- nízká výroba
- finanční potíže
- rostoucí konkurence
- nákladný vývoj nových technologií
Výsledkem byl bankrot.
Naděje na návrat nakonec nevyšla
Po pádu značky se výrobu pokusila obnovit společnost NEVS, která chtěla navázat hlavně vývojem elektromobilů. Vzniklo tak několik zajímavých konceptů a experimentálních vozů. Objevily se například prototypy s elektromotory přímo v kolech nebo testovací autonomní auta, tedy vozy schopné alespoň teoreticky jezdit bez zásahu řidiče. K plnohodnotné sériové výrobě ale nikdy nedošlo. A právě auta z této éry se nyní objevují v aukci, která definitivně uzavírá historii továrny v Trollhättanu.
Poslední vozy mizí bez minimální ceny
Současná aukce zahrnuje nejen téměř sériové modely Saab 9-3 z posledních let výroby, ale i různé vývojové a testovací prototypy. Zajímavé je, že vozy jdou do prodeje bez minimální vyvolávací ceny. Podle mnohých to ukazuje, že nejde ani tak o obchod, jako spíš o symbolické uzavření jedné éry. Jakmile poslední auta opustí areál, zmizí prakticky poslední fyzická připomínka značky přímo z místa, kde Saab desítky let vznikal.
V době největší slávy vyráběl stovky tisíc aut ročně
Dnes už je těžké představit si, jak významnou roli Saab kdysi hrál. V době největšího rozmachu pracovalo v Trollhättanu kolem deseti tisíc lidí a z výrobních linek sjížděly stovky tisíc vozů ročně. Celkově automobilka vyrobila miliony aut, která si získala pověst bezpečných, originálních a technicky propracovaných vozů. Typická byla robustní konstrukce, důraz na ochranu posádky i neobvyklá technická řešení, která se často objevila dříve než u konkurence.
Fanoušci na Saab nezapomněli
Přestože značka už dávno zmizela z trhu, komunita příznivců zůstává velmi silná. Starší modely Saab si stále drží hodnotu a mezi sběrateli mají dobré jméno. Řidiči oceňují specifické jízdní vlastnosti, originalitu i pocit, že auta vznikala trochu jinak než běžná produkce velkých automobilek. Konec Saabu ukazuje, jak rychle se automobilový svět mění. Značky, které ještě před pár lety působily neotřesitelně, mohou během krátké doby zmizet úplně.