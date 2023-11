Plzeňský hejtman Špoták chce po dovolání Michálka z vedení Pirátů kandidovat na předsedu

Hejtman Plzeňského kraje Rudolf Špoták chce příští rok v lednu kandidovat na předsedu Pirátů. Oznámil to dnes na sociální síti X, Impulsem podle něj bylo odvolání předsedy sněmovního klubu Jakuba Michálka z širšího vedení - Republikového výboru. Špoták chce, aby se strana víc sjednotila a upřela síly spíše na nadcházející volební rok než na vnitrostranické boje.

Rozhodl jsem se kandidovat na předsedu @PiratskaStrana‍☠️

Chci, abychom táhli za jeden provaz a soustředili se na nadcházející volební rok. Odvolání @JakubMichalek19 pro mě bylo impulsem, že je čas něco změnit.#hatemanplzenskykraj — Rudolf Špoták (@spotakruda) November 7, 2023

„Už jsem se o tom (o kandidatuře na předsedu strany) rozhodoval delší dobu. A toto byl ten poslední impuls. Mám pocit, že vnitrostranicky jsme občas trošku rozkročeni a že tu energii někdy spíš věnujeme vnitrostranickým bojům než tomu, abychom se připravovali na supervolební rok, kdy budou evropské a krajské volby, a na práci pro voliče, a víc se zaměstnáváme tím, že řešíme nějaké vnitrostranické půtky,“ řekl čtyřicetiletý Špoták ČTK. Členem České pirátské strany je od roku 2018.

Strana podle něj potřebuje nabrat nový dech. „Tím, že téměř bez přestání, vyjma krátké přestávky, je předsedou Ivan Bartoš, tak já cítím, že je potřeba tomu dát nový vítr a tu stranu sjednotit, abychom víc drželi pohromadě, abychom zas byli, tím, čím byli Piráti známí, když vstupovali do velké politiky v roce 2017,“ míní Špoták.

O novém vedení budou podle něj Piráti rozhodovat 13. ledna v Brně. „To oficiální jednání na našem fóru je spuštěno přibližně šest týdnů až dva měsíce před sněmem. O tom se bude diskutovat. Pro nominaci je potřeba získat podporu členů nebo podporu jednotlivých krajů, o kterou v okamžiku, kdy to jednání bude spuštěno, budu postupně žádat,“ uvedl. Případný úspěch a zvolení do čela strany by podle něj nebyl v kolizi s funkcí hejtmana - současný předseda Pirátů Bartoš je zároveň místopředsedou vlády a ministrem.

Piráti on-line hlasováním odvolali Michálka z Republikového výboru

Piráti v on-line hlasování Celostátního fóra těsnou většinou rozhodli o odvolání předsedy sněmovního klubu Jakuba Michálka z širšího vedení - Republikového výboru. Michálek potom na sociální síti Instagram oznámil, že rozhodnutí respektuje a podá rezignaci i na funkci šéfa sněmovní frakce. Dál se chce věnovat přípravě protikorupčních zákonů a modernímu řízení projektů státu. Reformy vnitřku Pirátské strany čekají na někoho jiného, konstatoval.

Výsledky víkendového hlasování uvádějí, že hlasovalo 685 členů strany. Vybrat přitom mohli hlasující více než jednu ze tří variant odpovědí, přičemž volba mohla být dvoukolová. Pro odvolání hlasovalo 353, proti bylo 323 členů, 120 se vyslovilo pro projednání záležitosti na řádném jednání Celostátního fóra. Protože nadpoloviční většinu hlasujících získal pouze návrh na odvolání, byl schválen hned v prvním kole. „Odvolání podle pravidel hlasování těsnou většinou prošlo,“ potvrdila ČTK mluvčí strany Veronika Šmídová.

„Kdykoliv člověk někde končí, něco nového a hezkého se zase otvírá. Každopádně hodlám dodělat ty protikorupční zákony a moderní řízení projektů státu. Což je jedna z odpovědí na dotaz paní ze sídliště, proč tento stát nefunguje. Reformy vnitřku Pirátské strany, aby fungovala, řešila, co potřebují lidi, ne sebe sama, a bylo příjemné v ní něco tvořit, čekají na někoho jiného. Díky všem za podporu,“ napsal Michálek.

Důvodem hlasování byl Michálkův návrh na změnu organizace strany, která by dala více kompetencí předsednictvu. „Výsledek je těsný, ale ukázal, že je silná nespokojenost s tím, jakým způsobem byly aktuální změny připraveny a navrženy. A potažmo, že metody, které Jakub (ale nejen on) zkouší opakovaně používat, jsou v demokratické straně nepřijatelné,“ uvedl na fóru předkladatel návrhu na Michálkovo odvolání Dalibor Záhora.

Většina Republikového výboru podle něj nicméně tento impulz z členské základny nereflektovala a v sobotu harmonogram změn schválila. Členy výboru proto vyzval, zda není namístě toto rozhodnutí přehodnotit. „Budiž to také poučením pro jakékoli další pokusy provádět změny takto na sílu a bez potřebné snahy o konsenzus ve straně a dostatečného prostoru na diskusi,“ uvedl. Proti odvolání Michálka se už dříve vyslovil předseda Pirátů Ivan Bartoš.

Republikový výbor Pirátů se skládá ze 14 členů volených jednotlivými krajskými organizacemi a z deseti až 30 členů volených Celostátním fórem. Výbor upřesňuje předpisy přijaté Celostátním fórem, připravuje podklady pro jeho jednání. Rozhoduje například o členských příspěvcích, schvaluje rozpočtová pravidla a stranický program, stanovuje pravidla pro kandidátky.

Bartoš Michálkovu rezignaci na šéfa poslanců Pirátů nepřijal

Předseda Pirátů Ivan Bartoš nepřijal rezignaci Jakuba Michálka na funkci předsedy poslaneckého klubu Pirátů. Sdělil to dnes ve vyjádření, které ČTK poskytla mluvčí strany Lucie Švehlíková. Pirátský klub v Poslanecké sněmovně je čtyřčlenný.

Bartoš ČTK sdělil, že se dnes poslanecký klub sešel a Michálek předložil rezignační dopis s odůvodněním. „Jeho rezignaci jsem však nepřijal, ostatně i klub se jasně vyjádřil s podporou Jakuba Michálka nejen v jeho práci pro občany, ve sněmovní politice na pozici předsedy klubu, ale i ve snaze o reformy ve fungování Pirátské strany. Ve věci předložené rezignace budeme dále jednat,“ uvedl.

Michálek je předsedou poslaneckého klubu Pirátů od jeho vzniku na začátku minulého volebního období. V čele klubu zůstal i po posledních volbách, kdy kvůli kroužkování voličů na společné kandidátce Starostů a nezávislých (STAN) s Piráty klesl počet pirátských poslanců z 22 na čtyři.

Důvodem hlasování o setrvání Michálka v Republikovém výboru byl jeho návrh na změnu organizace strany, která by dala více kompetencí předsednictvu. V hlasování, které Piráti uzavřeli v pondělí večer se vyjádřilo 685 členů strany. Pro Michálkovo odvolání bylo 353 Pirátů, proti 323 členů, 120 se vyslovilo pro projednání záležitosti na řádném jednání Celostátního fóra. Protože nadpoloviční většinu hlasujících získal pouze návrh na odvolání, byl schválen hned v prvním kole.

Michálek na výsledek reagoval prohlášením, že rezignuje i na funkci předsedy poslaneckého klubu. „Kdykoliv člověk někde končí, něco nového a hezkého se zase otvírá. Každopádně hodlám dodělat ty protikorupční zákony a moderní řízení projektů státu,“ uvedl.