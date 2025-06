Plyn pro evropský trh je po americkém útoku na Írán nejdražší od začátku dubna

23. 6. 2025 – 12:32 | Zpravodajství | Jasmína Krásná

Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dnes na trhu zvyšuje.

Dostala se na nejvyšší úroveň od začátku dubna a přesáhla 42 eur (zhruba 1040 Kč) za megawatthodinu (MWh). Trh s plynem reaguje na útok na íránská jaderná zařízení, který v noci na neděli provedla americká armáda.

Cena klíčového termínového kontraktu na plyn s dodáním v červenci se ve virtuálním obchodním uzlu Title Transfer Facility (TTF) v Nizozemsku dopoledne prodávala za více než 42,40 eura, což byla nejvyšší hodnota od začátku dubna. Posléze o část zisku přišla, naposledy se cena pohybovala mírně nad 41,50 eura, což stále bylo asi o jeden a půl procenta více než v pátek.

Spojené státy o víkendu zasáhly do konfliktu mezi Izraelem a Íránem. Bombardovaly podzemní íránská jaderná zařízení se zdůvodněním, že je nutné zabránit Íránu ve vývoji jaderné bomby.

Kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolaly mezinárodní obavy z rozšíření války na Blízkém východě. To by mohlo vést i k zastavení lodní dopravy přes Hormuzský průliv. To už podle íránské televize schválil íránský parlament, ale definitivně o něm rozhodne íránská Nejvyšší rada národní bezpečnosti. Úžina je klíčová pro přepravu ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG) z Blízkého východu na globální trh.