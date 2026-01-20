Dnes je úterý 20. ledna 2026., Svátek má Ilona
Pláže plné hranolků. Anglické pobřeží zaplavila bizarní potravinová katastrofa

20. 1. 2026 – 14:42 | Zpravodajství | Alex Vávra

zdroj: Profimedia.cz
Neuvařené hranolky místo písku, cibule rozesetá po pobřeží a tisíce plastových obalů ohrožujících přírodu. Neobvyklá nehoda nákladních lodí proměnila pláže jihovýchodní Anglie v bizarní, ale vážný ekologický problém, který spojil místní obyvatele i úřady v boji s následky.

Na první pohled to vypadalo jako zvláštní přírodní úkaz. Pobřeží jihovýchodní Anglie se náhle proměnilo v bizarní směs zlatavé barvy, plastu a potravin, které na pláži rozhodně neměly co dělat. Tam, kde bývá vlhký písek a mořské řasy, ležely tisíce a tisíce neuvařených hranolků, cibule a dalšího nákladu z kontejnerových lodí. Událost, která by mohla působit úsměvně, se rychle změnila v ekologický problém a nečekanou zkoušku soudržnosti místní komunity.

K sérii incidentů došlo během několika bouří na přelomu roku. Z nákladních lodí u britského pobřeží se postupně uvolnily desítky kontejnerů, z nichž část skončila na dně moře a část byla roztrhána vlnami. Jejich obsah se začal objevovat na plážích Východního Sussexu, od Seafordu přes Eastbourne až po okolí útesů Beachy Head. Moře postupně vyplavovalo cibuli, banány i obrovské množství hranolků zabalených v plastových sáčcích.

Pláž jako ze špatného snu

Rozsah znečištění překvapil i místní obyvatele zvyklé na rozmary moře. Na některých místech vytvořily hranolky souvislou vrstvu sahající až ke kotníkům a z dálky připomínaly exotický písek. Lidé, kteří vyrazili na obyčejnou procházku podél pobřeží, se místo výhledu na moře ocitli uprostřed zvláštní potravinové spouště. Mnozí z nich se bez váhání pustili do úklidu a začali sbírat plastové obaly, které se válely mezi potravinami i v přílivové zóně.

Do akce se zapojily celé rodiny, místní spolky i náhodní návštěvníci. Úklid probíhal často spontánně, bez organizace, jen s pytli v rukou a vědomím, že každá sebraná taška má smysl. Přesto bylo brzy jasné, že bez koordinované pomoci a podpory úřadů situaci zvládnout nepůjde.

Cibule zdroj: Profimedia.cz

Ekologie na prvním místě

Zatímco samotné brambory působily spíš groteskně, skutečný problém představoval plast. Pobřeží Východního Sussexu je domovem kolonie tuleňů a dalších mořských živočichů, pro které mohou plastové obaly znamenat vážné ohrožení. Zvířata si je snadno pletou s potravou nebo si s nimi hrají, což může vést k poranění nebo udušení. Právě proto se pozornost dobrovolníků i úřadů soustředila především na rychlé odstranění obalového materiálu.

Místní samosprávy vyzvaly veřejnost k opatrnosti při návštěvách pláží a doporučily držet psy na vodítku, protože vyplavené potraviny pro ně mohou být škodlivé. Zároveň požádaly obyvatele, aby hlásili nově nalezený odpad a zapojovali se do úklidu s ohledem na příliv a bezpečnostní podmínky. Mezitím záchranné společnosti ve spolupráci s pobřežní stráží pokračují v pátrání po ztracených kontejnerech a jejich vyprošťování.

Díky nasazení dobrovolníků se podařilo odstranit značnou část plastového odpadu, přesto práce zdaleka nekončí. Okolní města hlásí několikanásobně vyšší množství sesbíraného odpadu než obvykle a některé pláže se budou z následků této nehody vzpamatovávat ještě dlouho.

Celá událost se tak zapsala nejen jako kuriozita, ale i jako varování. Stačí jediná bouře a několik špatně zajištěných kontejnerů, aby se pobřeží proměnilo v ekologický problém velkého rozsahu. Zároveň ale ukázala sílu místní komunity, která dokázala rychle reagovat a spojit se ve snaze ochránit své okolí. Moře si bere, co mu lidé svěří, ale to, jak se s následky vypořádáme, už zůstává na nás.

