Plavky jí seknou jak nikdy dřív. Borhyová vystavila nadupaný dekolt, fanoušci lapají po dechu
10. 5. 2026 – 6:24 | Magazín | Jana Strážníková
Milovaná moderátorka si dopřála dovolenou na Pyrenejském poloostrově a fanoušci nezůstali zkrátka.
Jak všichni sledující a fanoušci, kteří na sociálních sítích vedou v patrnosti oblíbenou moderátorku Lucii Borhyovou, dobře vědí, profil slavné zlatovlásky se vyplatí neignorovat nejen kvůli občasným vtipným videím či kosmetickým tipům, ale také kvůli tomu, že Lucka zkrátka velmi ráda jezdí na dovolené. Odkud se vždy poctivě nahlásí.
A, ano, správně, na dovolených v teplých krajinách většinou nebývá nabalená do bundy či kabátů. Naopak se pravidelně můžeme pokochat plavkovými provokacemi – což je i nynější případ.
Lucka totiž vyrazila do svého oblíbeného Španělska, kde, jak zákon káže, šla samozřejmě do plavek. A ne, že by snad bylo v jejích silách vypadat nějak vyloženě špatně, ale musíme uznat, že se fotky tentokrát opravdu povedly: Stylové černé bikiny perfektně zdůrazňují její nezanedbatelné ženské zbraně a na výsledných fotkách bych se do očí vydržel dívat jen opravdový mistr sebeovládání.
Nadupaný dekolt docela určitě způsobil neklid podstatné části publika a spousta komentujících se to samozřejmě hned nerozpakovala dát najevo. Lucka si o sobě tak v odkazu na dnes již kultovní teenage komedii poslechla například to, že je špičková milfka české scény, že je božská žena nebo že by na jisté části svého těla měla mít vydaný zbrojní průkaz.
„Ne všechno musí být řečeno nahlas😌 (…a stejně to řekne všechno),“ napsala mlživou filozofii jako komentář ke svým fotkám, ale kolik lidí si nadpis reálně přečetlo, když na ně svítí jiné pokoukání, zůstává ve hvězdách.
