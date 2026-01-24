Platíte za pračku víc, než kolik stojí nová. Pronájem spotřebičů se prostě seniorům nevyplatí
24. 1. 2026 – 10:06 | Zprávy | Anna Pecena
V dnešní době, kdy každý šetří každou korunu, se servisní pronájmy spotřebičů tváří jako skvělá volba. Že nechcete velké jednorázové výdaje za pračku nebo lednici? Fajn – jenže smlouvy, které vám předkládají, jsou často tak nejasné a plné háčků, že z nich nakonec vytáhnou víc peněz, než kdybyste si spotřebič rovnou koupili. A to ani nemluvíme o tom, když v tom skončíte s opravami, které stejnak platíte vy. V tomto článku vám ukážeme, jak se nenechat oškubat.
Pronájem spotřebičů může skrývat skryté pasti, které vás připraví o tisíce korun. Čtěte smlouvu do posledního písmene – nebo se připravte platit a platit…
Pronajali jste si spotřebič? Smlouva je často past
Když vám někdo nabídne pronájem pračky nebo lednice, zní to logicky: malá měsíční platba a hotovo. Jenže realita je jiná. Většina těchto smluv obsahuje spoustu nejasných ujednání ohledně délky pronájmu, oprav a ukončení smlouvy. A co je horší – často není jasné, kdo platí za servis a opravy, když se něco pokazí. U smluv, které nejsou transparentní, bývá nájemce nakonec zodpovědný za cokoliv, co se pokazí, i když je to normální opotřebení zařízení.
Zkušenosti ukazují, že právě malé písmo a komplikované klauzule dělají z jednoduchého pronájmu finanční past. V některých případech se měsíční platba za pronájem během několika let vyšplhá na dvojnásobek až trojnásobek ceny samotného spotřebiče, a ani nemůžete odejít bez tučných sankcí.
Co je největší problém v nejasných smlouvách
Největší pastí je to, že tyto smlouvy často nezmiňují jasně:
-
kdo přesně platí opravy a jak se řeší porucha,
-
za jak dlouho můžete smlouvu zrušit bez pokut,
-
kolik celkem zaplatíte, pokud si pronájem „přežijete“ celé roky.
Když si pronajmete spotřebič a něco se pokazí, právní odpovědnost se může ze dne na den přesunout na vás – i když byste si mysleli, že platíte právě proto, aby se o to pronajímatel postaral. Smlouvy krátí tyto povinnosti pronajímatele natolik, že nájemce nakonec doplácí nejen měsíční poplatky, ale i servisní zásahy.
Další problém je délka pronájmu. V mnoha případech je ve smlouvě nastavené automatické prodloužení bez jasného upozornění. To může znamenat, že když si myslíte, že už jste „vyklouzli ven“, platíte dál a dál, protože smlouva zůstala v platnosti.
Jak si nechat ušetřit nervy i peníze
Než něco podepíšete, vezměte si smlouvu domů a klidně ji dejte k posouzení někomu, kdo se ve smlouvách vyzná. Je to vaše peněženka, ne reklama pronajímatele. Ujistěte se, že smlouva jasně říká:
-
kdo platí servis a opravy,
-
jak můžete smlouvu zrušit bez pokut,
-
kolik celkem zaplatíte za celé období.
Pronájem spotřebičů může být výhodný v krátkodobém režimu, ale nesmí se stát pastí, která vás připraví o tisíce. Pokud smlouva budí pochybnosti nebo vám něco není jasné, raději se poraďte nebo vynechte tuto „výhodu“. Často je totiž levnější a méně stresující prostě si spotřebič koupit – a mít jistotu, že je váš.