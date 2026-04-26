Platili jsme za internet, teď platíme, aby nám ho vypnuli. Digitální detox se stává novým luxusem
26. 4. 2026 – 10:12 | Magazín | Jiří Rilke
Průměrný Čech sleduje nějaký druh obrazovky až sedm hodin denně. A to už začíná být prostě moc.
Není to tak dlouho, co byla neustálá konektivita, dostup k síti, připojení a digitální vymoženosti k mání naprosto na každém kroku považovány za sen budoucnosti. Být neustále na příjmu, permanentně v centru dění, bez přestávky vědět o všem za všech okolností!
Jenže uplynul nějaký čas a my začínáme pomalu zjišťovat, že digitální všudypřítomnost a neustálý nápor informací jak šišek huse do krku není zas až taková výhra.
Průměrně trávíme pohledem na obrazovku dost děsivých sedm hodin denně, a lidem to už, lidově řečeno, začíná prostě lézt na mozek. V poslední době tak lze vypozorovat, jak se dosavadní trendy obracejí naruby: Akademické studie i případové práce z Masarykovy univerzity například pozorují přechod společnosti od strachu z toho, že nám něco unikne (tedy tzv. FOMO) naopak k radosti, že něco uniklo.
Ano, už jsme na tom tak zle, že nám dokáže způsobit obrovskou úlevu a radost to, když dobrovolně propásneme nějaké online dění a věnujeme pozornost jen realitě.
A právě na tuto úlevu se zaměřuje dramaticky rostoucí fenomén digitálního detoxu: Jak zmiňuje například magazín Forbes, s byznysy, které nabízí pobyt bez internetu, bez telefonu a bez technologií, se roztrhl pytel.
Pouhá snaha o omezení technologií totiž často nestačí – jak víme, notifikace fungují prakticky stejně jako tvrdé drogy a lze si na nich vybudovat závislost. A copak byste odvykali drogám tak, že si vedle sebe položíte pytlík bílého prášku, ale řeknete si, že si prostě jen nedáte?
Ne, nejspíš byste všechno spláchli do záchodu a pravděpodobně se nechali zavřít na odvykačku. Některé podniky nabízející pobyty s digitálním detoxem fungují prakticky stejně: Telefon vám seberou, zamknou, wi-fi není, internet neexistuje a online prostě nebudete, i kdybyste se na hlavu stavěli.
A pozor, nejedná se o žádný podivný výstřelek: Mezi lidmi je o to ohromný zájem. Například pětihvězdičkový luxusní resort Grand Velas na to dokonce zaměstnal speciálního stewarda, který vám za tučný poplatek se srdečným úsměvem zabaví telefon, chytré hodinky a cokoliv, co připomíná technologie, a zamkne to do trezoru. Zákazníci tak s radostí platí tučné částky za to, aby se odřízli od online světa alespoň na chvíli.
Nejde ale jen o luxusní resorty: Trendové reporty například hlásí například to, že čtvrtina cestovatelů plánuje drasticky omezit používání sítí během dovolené. A rezervační platforma Plum Guide zase reportuje 17% nárůst vyhledávání pobytu bez technologií, když lidé plánují dovolenou.
Blahodárné důsledky digitálního detoxu nejsou žádnou smyšlenkou, potvrzují je studie i výzkumy. Drtivá většina lidí, kteří si dopřáli dávku offline světa, pak hlásí kvalitnější spánek, lepší vztahy s ostatními i méně stresu či nervozity.
Na výlet bez technologií samozřejmě můžete vyrazit také: I v Česku ho nabízí celá řada firem. S trochou silné vůle si menší detox můžete naordinovat i sami doma. A nemusí se vůbec jednat o nějaké dramatické snahy úplně zahodit telefony a počítače – to v dnešním světě stejně dost dobře nejde.
Zkuste ale menší krůčky, abyste získali pevnější kontrolu nad svým časem:
• Zaveďte zóny digitálního klidu: Do ložnice a k jídelnímu stolu elektronika zkrátka a dobře nesmí.
• Zkuste změnit ranní rutinu: Zeď plná cizích životů, dramatu a stresu, který vlastně vůbec není váš, by rozhodně neměla být první věc, kterou po ránu uvidíte. Pořiďte si klasický budík, telefon nechte nabíjet v obýváku a první, co dělejte ráno, je pohled z okna na sluneční svit.
• Zkuste nahradit scrollování něčím hmatatelným: Tohle je prakticky ekvivalent toho, když odvykající si kuřák bere do ruky třeba tužku místo toho, aby bral cigaretu. Zkuste se naučit sáhnout po něčem manuálním pokaždé, když vás přepadne chuť projíždět nějaké zdi nebo feedy. Nebo běžte ven. Nebo si uvařte třeba čaj. Zjistíte, že největší klid a luxus jste celou dobu měli na dosah ruky, stačilo se jen natáhnout.